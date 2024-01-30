НОК Канады обсуждает с федерацией фигурного катания возможность обжалования решения ISU

Международный союз конькобежцев присудил российской команде бронзовые медали, канадцы остались на четвертом месте

ТАСС, 30 января. Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады и Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) обсуждают возможности для подачи апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении олимпийских медалей в командном турнире фигуристов. Об этом сообщает пресс-служба НОК Канады.

"Олимпийский комитет Канады очень сильно разочарован тем, что ISU не присудил бронзовые медали командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине канадским фигуристам после дисквалификации Камилы Валиевой. Мы обсуждаем со Skate Canada возможности для подачи апелляции", - говорится в заявлении.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты и титулы фигуристки аннулированы. 30 января ISU переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. Сборная Канады на олимпийском командном турнире стала четвертой. Сборные России и Канады после пересмотра результатов разделяет один балл. При условии повышения в таблице канадка Мадлен Скизас, выступавшая в женском одиночном катании, получила по итогам обеих программ два дополнительных балла, которых бы хватило ее национальной команде для завоевания бронзы.

Ранее о намерении оспорить решение ISU в CAS объявил Олимпийский комитет России. Юристы российской стороны приступили к подготовке документов для обращения в суд.