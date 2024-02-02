В "Северстали" удивлены вновь возникшему вопросу по изменению лимита на легионеров

Большинство клубов проголосовало за лимит в пять легионеров

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Директор "Северстали" Николай Канаков удивлен тому, что вопрос об изменении лимита на легионеров в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) вновь возник. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Мы никогда не опирались на легионеров в решении основных задач, - сказал Канаков. - Легионер под собой подразумевает, что это человек опытный, стоящий много денег, может взять на себя игру, имеющий лидерские качества. У нас играет Адам Лишка, уже стали мемом слова [бывшего главного тренера команды] Андрея Разина о том, что Лишка играет за чашку супа. Вот поэтому он и играет и никуда не собирается уезжать. Легионер легионеру рознь, нам не принципиально - три или пять. Может, конечно, пять лучше, но, зная, что сейчас происходит в мире, не каждый легионер приедет в Россию. Североамериканцы - да, с желанием едут заработать. А среди европейцев не особо много желающих ехать в данный момент.

"Но я только одного понять не могу: вроде как там всполыхнулось, сократили до трех легионеров, проходит буквально полгода - давайте увеличим лимит до пяти. Это меня удивляет, - добавил Канаков.

Ранее российские клубы могли заявлять до пяти легионеров на матч, новый лимит был введен с нынешнего сезона - в заявке команды на матч может быть максимум три легионера. 8 декабря на совете директоров КХЛ снова был поднят вопрос об увеличении лимита легионеров, после чего 15 из 20 клубов проголосовали за лимит в пять легионеров.