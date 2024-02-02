Директор клуба КХЛ "Северсталь": болельщикам нравится игра команды при Козыреве

Николай Канаков — о работе главного тренера череповчан, задачах команды и планах по изменению инфраструктуры клуба

Череповецкая "Северсталь" перед нынешним сезоном Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вынуждена была сменить тренерский штаб и лишилась ряда игроков после того, как предыдущий главный тренер команды Андрей Разин вместе с помощниками перешел в "Металлург". Однако в текущем чемпионате команда показывает неплохие результаты — "Северсталь" находится в зоне плей-офф. Директор клуба Николай Канаков в интервью ТАСС рассказал о том, может ли "Северсталь" потерять главного тренера команды Андрея Козырева, кто из иностранных игроков точно останется в коллективе на следующий год и какие изменения произошли в игре череповчан по сравнению с прошлым сезоном.

— Когда у вас вернутся травмированные вратари Дмитрий Шугаев и Константин Шостак?

— Здесь все индивидуально. Думаю, что Шостак вернется к концу регулярки, а Шугаев в этом сезоне, видимо, не сыграет.

— Не раскроете, что с ним?

— Да все ноги, как обычно это бывает у вратарей.

— Получается, что плей-офф команда начнет с Александром Самойловым, не имеющим до этого сезона опыта игры в КХЛ.

— Переговоры мы с ним вели еще с прошлого года. Договориться с ЦСКА, у которого были права на игрока, по его переходу удалось только летом. Он двукратный чемпион Белоруссии. Руководствовались по его переходу тем, что, во-первых, вратарь — это уникальная по хоккейным меркам позиция, их не так много. Плюс он вратарь отечественный, учитывая лимит на легионеров. Мы и из этого расчета брали, что он нам пригодится как игрок, актив. То есть смотрели на перспективу, плюс он с опытом. Да, у него нет опыта игры в КХЛ, но он поиграл во всех других лигах.

— Насколько ощущается по игре Самойлова, что он проходил подготовку в ЦСКА?

— Ну, это дело случая. Да, произошло у нас такое, что у нас выбыли оба вратаря, у Самойлова появился шанс, которым он с лихвой воспользовался. В 11 матчах он четыре раза отыграл "на ноль".

— Как вы объясните его "сухари"?

— Во-первых, это очень сильно замотивировало его. До этого у него к 26 годам не было игр в КХЛ. Он собрал свои нервы в кулак и показал такую игру. Мы только рады, нет предела совершенству.

— Как тогда объясните его пропущенные голы от "Авангарда" и ЦСКА (в обоих матчах Самойлов пропустил по шесть шайб — прим. ТАСС)?

— Во-первых, это все же топ-клубы, и невозможно выигрывать у всех подряд, у нас до этого была серия из семи побед. Все равно есть какие-то взлеты и падения, может, команда перегорела, недонастроились. Игра есть игра, есть примеры, где мы и с лидерами хорошо играем. Отсутствие стабильности — это наш недостаток в этом сезоне. У нас много молодых, стабильности нет.

— У вас практически все лидеры команды имеют еще год контрактов. Можно ли говорить, что у "Северстали" это такая определенная концепция комплектования состава?

— В принципе, да — это наша такая позиция. Мы и в предыдущие годы с другим тренером под сроки его контракта собирали команду, и сейчас то же самое. Без контракта у нас только три-четыре хоккеиста, включая иностранцев. Иностранцы — это отдельная тема, с ними контракты могут продлеваться каждый год. Что касается самих игроков, то это Марк Барберио, Александр Жабреев, Никита Гуслистов. Гуслистов молодой, ограниченно свободный агент и так просто уйти не сможет. Этот сезон у него не заладился, поэтому мы с ним находимся в стадии переговоров. А все остальные у нас на двухлетних и трехлетних контрактах, поэтому мы не видим, что кто-то нас просто так может покинуть, только с нашего разрешения.

— Есть ли к Гуслистову интерес со стороны клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина"?

— По крайней мере, "Каролина" к нам не обращалась. Ведется ли какая-то работа через агента — мы пока не знаем. Тут два варианта: в этом сезоне у него не очень хорошая статистика, и вопрос в том, ждет ли его с такой статистикой "Каролина". Мы готовы с ним продлевать отношения, другой вопрос, захочет ли его взять "Каролина" и захочет ли он сам там играть. Просто примеров полно: от нас уезжали игроки в НХЛ, понятно, что у всех есть желание там заиграть. Но не у всех есть возможность там остаться. От нас также уезжал Владислав Провольнев, который потом оказался в ЦСКА. Поэтому здесь стоит субъективно оценивать, поедет ли он туда или нет.

— У одного из ваших лучших защитников Никиты Седова контракт оканчивается в апреле, и к нему может быть интерес со стороны клубов НХЛ.

— Да, за него тоже будем цепляться, парень 2001 года рождения, ограниченно свободный агент. Уже вступили с ним в переговоры. Во-первых, все зависит от агента, от желания клуба НХЛ.

— Насколько органично вошел в игру Владимир Грудинин, перешедший в течение сезона из ЦСКА?

— Он пришел к нам во время сезона, мы его точечно брали, поэтому на него рассчитывали. Пришел по обмену с двухлетним контрактом, который мы подтвердили.

— Когда перед сезоном у вас произошли изменения в тренерском штабе и команду покинул ряд игроков, наверняка мало кто полагал, что "Северсталь" будет так неплохо выступать в такой ситуации.

— Если проводить аналогии с предыдущими составами и тренерами, мы начали попадать в плей-офф только с третьего сезона. Понятно, что были сомнения — удастся ли нам повторить результаты трех предыдущих лет, когда мы выходили в плей-офф с разных мест. И в двух последних сезонах серии с ЦСКА и "Динамо" доходили до седьмого матча. Да, была такая тенденция — выше и выше подниматься, поэтому было желание приложить все усилия для попадания в плей-офф, а дальше посмотрим, какие наши шансы.

Сомнения всегда есть, тут невозможно предугадать, как это произошло с вратарями. Мы не могли ожидать, что два наших вратаря травмируются посреди сезона. И предвидеть такие ситуации — это задача, в частности, директора клуба, спортивных функционеров. Подстраховаться, быстро сделать изменения, выводы по ситуации. Чтобы команда чувствовала себя комфортно, чтобы тренеры не переживали из-за того, что они ограничены короткой скамейкой. Это работа всего клуба в целом.

— Как ощущают себя в Череповце Барберио и словак Адам Лишка?

— Лишку мы взяли, когда ему было 19 лет, пришел к нам в 2019 году. В этом году он заработал статус капитана, уже можно сказать, говорит по-русски хорошо.

— Пока не говорили с ним о продлении контракта?

— Все в процессе. Раз на него возложены такие обязательства в качестве капитана... К нему претензий нет, поэтому, скорее всего, он у нас останется.

— Есть ли понимание, каким будет бюджет клуба в следующем сезоне?

— В первую очередь есть договоренность с главным спонсором, что наш бюджет откорректируется под рост пола заработных плат (уровень, ниже которого клубы не могут выплачивать хоккеистам зарплату — прим. ТАСС), то есть он увеличится пропорционально росту пола.

— Известно, что для ряда клубов поднятие пола зарплат является проблемой.

— Никто не хочет, скажем так, идти с протянутой рукой. Такая позиция, что вы нам дайте денег и мы будем играть, не очень выгодная. Мы и другие клубы из нижней части конференций — заложники этой ситуации. Бюджет не блестящий, но клубы тем не менее показывают игру.

Во-первых, это правила лиги. Мы играем в коммерческой лиге и должны подчиняться этим правилам. Есть совет директоров, который принял решение о поднятии пола. Если будем этому делу сопротивляться, то не будем иметь права играть в КХЛ.

— Нет ли опасения, что если "Северсталь" громко выступит в плей-офф, то топ-клубы могут сделать предложение о работе главному тренеру команды?

— Всегда есть такие опасения. Вопрос, готов ли тренер уйти. Для Андрея Леонидовича Козырева это новый опыт, он не был главным тренером в КХЛ, этот год для него показательный. Прежде чем торговаться, он должен что-то показать. Здесь ему созданы все условия, нет давления на результат. Мы учитываем его профессионализм, спортивное творчество, ему тут развязаны руки, поэтому он может заниматься своим любимым делом и добиваться результата. Если он изъявит желание поменять клуб, то надо смотреть, в какие условия он попадет. Там может быть все по-другому: вот тебе состав, и ты должен взять с ним Кубок Гагарина. Не каждый тренер готов идти на такое. Тут много факторов, которые могут на это повлиять.

Сразу говорю, что всегда есть определенный процент, где тренер и игрок могут уйти с контрактом на руках. Есть компенсационные выплаты, которые осуществляет тот клуб либо сам тренер или игрок. Мы же живем в демократической стране, мы не можем его к батарее привязать и сказать: ты наш тренер навечно. Тут много факторов: наше желание, его желание, условия и все остальное, коллектив.

— Не исключаете ли вы того, что главный тренер может попросить прибавить ему зарплату в случае успешного сезона для "Северстали"?

— Легко. Мы прекрасно все это понимаем, с какими требованиями он заходил и что показал.

— Вы сказали про развязывание рук Козыреву и его творчество. Поменялись ли задачи, поставленные перед ним на сезон?

— Скажем так, что таких четких рамок в плане спортивного результата не было и в принципе нет. Есть желаемое, что хотелось бы видеть. В плане развязывания рук речь идет о том, чтобы растить молодежь, вопрос тут в другом. Ты растишь сейчас и с ней же начинаешь получать результат — может быть, не в этом году, а в следующем. Понятно, что не каждый тренер хочет быть вечным учителем, а чего-то хочет добиться. Вот он сейчас эти ростки воспитал: холит, лелеет, удобряет, и, соответственно, в плей-офф он все покажет.

В следующем сезоне мы еще чуть усилимся, например, защитником и с этим составом пойдем дальше.

— Можете ли сравнить методы работы Козырева и Разина?

— У каждого тренера свой стиль, своя методика и так далее, свое видение. Вы же понимаете, что Андрей Владимирович от нас ушел и увел за собой, можно сказать, весь тренерский штаб. Сейчас к нам зашли новые лица, и, соответственно, у нового штаба свое видение, свой стиль игры. Понятно, что и методы разные.

У нас народ пошел смотреть хоккей, без разницы, какой результат. Люди смотрят и видят, что у нас скоростной хоккей, короткие передачи, все очень быстро и динамично, народу нравится. Обилие голов — средний показатель составляет больше трех шайб за игру. Болельщикам нравится, они видят, что произошли кардинальные изменения. И сами хоккеисты по-другому заиграли.

— Большинство клубов проголосовало за увеличение лимита на легионеров с трех до пяти человек. Какая позиция "Северстали" в этом вопросе?

— Мы никогда не опирались на легионеров в решении основных задач. Легионер под собой подразумевает, что это человек опытный, стоящий много денег, может взять на себя игру, имеющий лидерские качества. У нас играет Лишка, уже стали мемом слова Андрея Разина о том, что Лишка играет за чашку супа. Вот поэтому он и играет и никуда не собирается уезжать. Легионер легионеру рознь, нам не принципиально — три или пять. Может, конечно, пять лучше, но, зная, что сейчас происходит в мире, не каждый легионер приедет в Россию. Североамериканцы — да, с желанием едут заработать. А среди европейцев не особо много желающих ехать в данный момент.

Но я только одного понять не могу: вроде как там всполыхнулось, сократили до трех легионеров, проходит буквально полгода — давайте увеличим лимит до пяти. Это меня удивляет.

— Ждете ли вы прогресса от резерва, чтобы в следующем году в основе команды появилось немало воспитанников клуба?

— Мы постоянно ротируем состав. Если вы могли увидеть, у нас Илья Квочко сколько матчей сыграл. У нас одни из лучших бомбардиров молодежки в "Алмазе" — Виталий Пестерев, Эмиль Пьянов. Кто-то из них уже имеет опыт игры в КХЛ даже в этом сезоне. Макара Фомина 2006 года рождения постоянно вызывают на сбор юниорской сборной России. Хорошо зашел у нас вратарь Антон Мельчаков 2007 года рождения. Он еще нашу школу не окончил, а уже играет на уровне Молодежной хоккейной лиги.

Кандидатов в основу много. Наш главный тренер смотрит и домашние игры "Алмаза", и игроков оттуда приглашает на тренировки. Кто-то из них и в матчах КХЛ участвует.

— Вы изначально понимали, что Козырев активно будет следить за молодежью?

— Так вот когда пошел этот весь этот процесс с уходом Разина, мы изначально искали такого тренера, который хочет и любит работать с молодежью. Были разные кандидатуры, и выбор пал на Козырева.

— Ожидаются ли у вас изменения в инфраструктуре клуба? Преобразование школы в академию?

— От того, что наша школа переименуется в академию, ничего не поменяется. Как вы правильно заметили, в первую очередь необходимо заниматься инфраструктурой. У нас есть Дворец спорта "Алмаз" в центре города, которому более 60 лет, и когда его строили, то о школе не думали. Работа ведется, в этом году у нас в "Алмазе" будет сделана реконструкция раздевалки для команды МХЛ "Алмаз". Ведутся ремонтные работы, для "Алмаза" будет сделана полностью функциональная раздевалка со всеми подсобными помещениями, комнатами отдыха.

За ледовым дворцом, где играет "Северсталь", на месте парковки давно вынашивается проект пристройки ФОКа. Губернатор дал добро, что пристройка будет построена. Есть проектно-сметная документация, мы прошли экспертизу. Строение будет таким же, как в Ярославле, с переходом от арены, один в один. Там будет игровой зал, несколько тренажерных залов, дополнительные раздевалки, зал бокса. Причем этот ФОК будет городским: мы будем там помещение снимать, и горожане смогут им пользоваться. Работы пошли, открытие должно быть к сезону-2025/26.

Есть предварительная договоренность построить в городе еще один тренировочный каток и порядка 10 раздевалок там для игроков нашей школы и для горожан. Дворец "Алмаз" и наш Дворец спорта не молодеют, в любом случае нужны будут инфраструктурные изменения. Это перспектива трех-четырех лет.

— Сколько будет стоить строительство?

— На эту пристройку будет потрачено вместе с оборудованием около 500 млн рублей. По поводу ледового катка — разрабатывается только концепция. В любом случае это дорого, нужно найти инвесторов. В условиях закрытости глобального спорта для России надо вкладываться в свой спорт. Поэтому это жизненно необходимо. Если мы хотим через 10–15 лет, когда это все закончится, выступать на уровне, нужно сейчас вкладываться в спортивную инфраструктуру.