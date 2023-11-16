Шипачев вторым в истории КХЛ преодолел отметку в 900 очков

Лидером по этому показателю является Сергей Мозякин

КАЗАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий казанского "Ак Барса" Вадим Шипачев забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо" и преодолел отметку в 900 очков за время выступления в турнире.

На счету 36-летнего нападающего теперь 285 шайб и 615 результативных передач в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф КХЛ. Лидером по этому показателю является завершивший карьеру форвард Сергей Мозякин, в активе которого 928 очков (419 шайб + 509 передач).

В сентябре Шипачев превзошел рекорд Мозякина по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах КХЛ, сейчас на счету нападающего "Ак Барса" 775 (246+529) очков в 790 играх. На счету Мозякина 756 (351+405) очков в 685 играх. В КХЛ Шипачев ранее выступал за череповецкую "Северсталь", петербургский СКА и московское "Динамо". Он является олимпийским чемпионом 2018 года, серебряным призером Игр 2022 года, чемпионом мира (2014), серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).

Мозякин выступал с 1999 по 2021 год. Он является рекордсменом по набранным очкам в матчах регулярных чемпионатов России - 1 024. Мозякин также стал олимпийским чемпионом в 2018 году. В его активе две золотые (2008, 2009), две серебряные (2010, 2015) и две бронзовые (2016, 2017) награды чемпионатов мира, хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина. В октябре 42-летний Мозякин стал помощником главного тренера магнитогорского "Металлурга".