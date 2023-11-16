16 ноября, 17:07
КХЛ

Шипачев вторым в истории КХЛ преодолел отметку в 900 очков

Нападающий "Ак Барса" Вадим Шипачев. Егор Алеев/ ТАСС
Нападающий "Ак Барса" Вадим Шипачев
© Егор Алеев/ ТАСС

Лидером по этому показателю является Сергей Мозякин

КАЗАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий казанского "Ак Барса" Вадим Шипачев забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо" и преодолел отметку в 900 очков за время выступления в турнире.

На счету 36-летнего нападающего теперь 285 шайб и 615 результативных передач в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф КХЛ. Лидером по этому показателю является завершивший карьеру форвард Сергей Мозякин, в активе которого 928 очков (419 шайб + 509 передач).

В сентябре Шипачев превзошел рекорд Мозякина по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах КХЛ, сейчас на счету нападающего "Ак Барса" 775 (246+529) очков в 790 играх. На счету Мозякина 756 (351+405) очков в 685 играх. В КХЛ Шипачев ранее выступал за череповецкую "Северсталь", петербургский СКА и московское "Динамо". Он является олимпийским чемпионом 2018 года, серебряным призером Игр 2022 года, чемпионом мира (2014), серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).

Мозякин выступал с 1999 по 2021 год. Он является рекордсменом по набранным очкам в матчах регулярных чемпионатов России - 1 024. Мозякин также стал олимпийским чемпионом в 2018 году. В его активе две золотые (2008, 2009), две серебряные (2010, 2015) и две бронзовые (2016, 2017) награды чемпионатов мира, хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина. В октябре 42-летний Мозякин стал помощником главного тренера магнитогорского "Металлурга". 

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация