Возвращения Ковальчука и Хабибулина. В КХЛ закрылось трансферное окно

Нападающий подписал контракт со "Спартаком", голкипер - c "Торпедо"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Трансферное окно в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) закрылось в ночь на 28 декабря. Главными событиями можно назвать возвращение в хоккей Ильи Ковальчука, который подписал контракт со "Спартаком", а также неожиданное подписание контракта "Торпедо" с 50-летним тренером вратарей команды Николаем Хабибулиным.

Летняя трансферная кампания вместила переходы Никиты Гусева и Игоря Ожиганова из СКА в московское "Динамо", усиление "Спартака", которое привело к нынешнему лидерству красно-белых в чемпионате, а также переход лучшего бомбардира "Спартака" прошлого сезона Александра Хохлачева в "Амур". Прямо перед началом чемпионата олимпийский чемпион Николай Прохоркин перешел из СКА в "Сибирь".

Интересным выдался последний месяц года, когда клубы КХЛ могли совершить трансферы. В начале декабря "Спартак" объявил о возвращении олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Гагарина, финалиста Кубка Стэнли 40-летнего Ильи Ковальчука. В последний раз Ковальчук играл весной 2021 года, сумев помочь "Авангарду" стать победителем плей-офф, после чего сделал паузу в карьере. Во время этого перерыва он был генменеджером сборной России, в том числе на Олимпийских играх в Пекине, где россияне выиграли серебро.

Разговоры о приходе Ковальчука в "Спартак", воспитанником которого он является, велись несколько месяцев. В начале декабря "Спартак" объявил о подписании контракта с форвардом до конца сезона. Ковальчук провел два матча, с "Куньлунь Ред Стар" (5:2) и "Торпедо" (1:2 по буллитам), в которых, несмотря на сложности, связанные с обретением формы, забил по голу.

Также в декабре "Спартак" усилился центрфорвардом Михаилом Мальцевым, который перешел из клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес" на правах аренды до конца сезона. Права на Мальцева "Спартак" получил еще летом 2022 года по итогам массовой сделки со СКА, частью которой стал ныне один из лучших защитников лиги Александр Никишин. Мальцев заменил в первой ведущей тройке красно-белых травмированного Ивана Морозова и сыграл уже четыре матча, в которых отдал две голевые передачи. Еще в середине ноября "Спартак" пополнил в ходе обмена из "Нефтехимика" вратарь Дмитрий Николаев, который потихоньку выходит на лидирующие роли: в шести матчах он одержал четыре победы, сыграв в последних двух поединках.

"Показатель хорошей коллективной работы"

Увлекательной получилась концовка работы трансферного окна. Разрешилась ситуация вокруг нападающего Дамира Жафярова. В начале июня он вместе с Дмитрием Яшкиным из СКА перешел в "Ак Барс", за него 29-летний форвард сыграл всего 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В последний раз нападающий вышел на лед 28 ноября в игре с "Ладой" (2:0), после чего перестал попадать в состав.

В контракте с казанским клубом у Жафярова действовал запрет на обмены, внесенный по инициативе стороны игрока. Спустя месяц после проведенной последней игры Жафяров обратился в дисциплинарный комитет КХЛ с просьбой разрешить расторгнуть контракт согласно правовому регламенту, в котором говорится, что это можно сделать в случае спортивной дискриминации. Агент Жафярова и еще одного игрока "Ак Барса", 19-летнего защитника Никиты Евсеева, Шуми Бабаев, сообщил ТАСС, что дискриминация исходила от главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова.

Клуб в ответ сообщил, что требований по разрыву контракта не получал, и отметил, что сторона игрока готова отказаться от запрета на обмен на условиях, которые "Ак Барс" не устраивают. Был вариант, при котором лиге пришлось бы рассматривать ситуацию с Жафяровым после закрытия окна, что могло повлечь за собой переход в другую команду. Однако в последний день и "Ак Барс", и хоккеиста устроило предложение "Авангарда".

Омский клуб при этом принял участие в трехстороннем обмене, в результате которого, получив Жафярова за денежную компенсацию, отдал форварда Игоря Гераськина в "Металлург". В "Ак Барс" также за денежную компенсацию из "Металлурга" перешел Семен Кошелев.

"По Жафярову была видимость быстрого решения. На самом деле, все решалось очень долго, просто если бы этот вариант не сработал, если бы клубы так дружно не сработали, то этого бы не было. Ситуация показала, что клубы при взаимодействии умеют добиваться результата. Это показатель хорошей коллективной работы", - сказал Бабаев ТАСС, добавив, что слушание дисциплинарного комитета КХЛ по Евсееву, сыгравшего за "Ак Барс" в последний раз 22 октября, состоится 12 января.

В "Авангард" перешел из "Сибири" и Прохоркин, поэтому у тренерского штаба помимо ударного звена в составе Владимира Ткачева, Рида Буше и Райана Спунера может появиться и второе сильное сочетание вместе с еще одним новичком - бронзовым призером Олимпиады, имеющим опыт Национальной хоккейной лиги словаком Томашем Юрчо. "Было принято общее решение. Позицию [Кирилла] Фастовского (гендиректор "Сибири" - прим. ТАСС) можно назвать рабочей в этой ситуации. Его человеческое отношение тоже помогло - он встал на сторону игрока, что немаловажно", - отметил Бабаев.

Активность "Трактора"

"Металлург" в среду отправил в "Нефтехимик" вратаря Артема Загидуллина, который еще в мае перешел в уральский клуб из финского "Лукко". Также "Металлург" отдал в Нижнекамск канадца Жана-Себастьяна Ди, который пришел в Магнитогорск в межсезонье, но проявить себя не сумел, и в итоге контракт с ним был расторгнут.

Активно в последние часы проявил себя "Трактор", который продлил контракт до 2025 года с участником последнего Матча звезд КХЛ, одним из лидеров команды Максимом Шабановым. Также челябинцы расстались с защитником Мэдисоном Бауи, который отправился в "Торпедо" в обмен на денежную компенсацию, и взяли из "Куньлунь Ред Стар" нападающего Джека Родуолда, закрыв все позиции легионеров.

"Трактор" мог провернуть еще одну сделку в виде обмена с "Северсталью", куда должен был отправиться Никита Тертышный, а в обратном направлении, блеснувший в Череповце после перехода из "Металлурга" участник Матча звезд Никита Коростелев. Однако, как рассказал ТАСС директор череповецкого клуба Николай Канаков, обмен был отменен в последний момент по инициативе "Трактора".

На прошлой неделе муссировались разговоры о том, что ЦСКА, у которого есть проблемы с игрой вратарей, усилится голкипером "Салавата Юлаева" Александром Самоновым, а также лучшим бомбардиром уфимцев Александром Хмелевским. Переход не состоялся, а армейцы в своем заявлении опровергли информацию об интересе к ним. "Рынок пустой, в плане усиления речь шла о защитной линии. Был сделан шаг, когда мы взяли Колби Уильямса, но дальше дело не пошло", - сказал после матча со СКА (0:2) главный тренер армейцев Сергей Федоров.

Наконец, трансферной бомбой перед закрытием окна стало подписание "Торпедо" контракта до конца сезона со своим тренером вратарей, олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Стэнли Николаем Хабибулиным, которому в январе этого года исполнилось 50 лет. По словам главного тренера Игоря Ларионова, это связано с тем, что после ухода в "Локомотив" Алексея Мельничука нижегородской команде для Ивана Кульбакова и Адама Хуски понадобился третий резервный вратарь, которым будет Хабибулин.

"Я не знаю, в какой он форме. Надо посмотреть, дай бог ему здоровья и удачи, надеюсь, что у него есть силы и желание играть", - сказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.