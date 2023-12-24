"Ребята спрашивали, когда сыграют с Ковальчуком". Форвард дебютировал за "Спартак" в КХЛ

В последний раз за красно-белых нападающий играл в 2001 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, финалист Кубка Стэнли и трехкратный обладатель Кубка Гагарина 40-летний Илья Ковальчук вернулся в "Спартак", дебютировав за красно-белых в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в матче с "Куньлунь Ред Стар" (5:2). Форвард в последний раз играл весной 2021 года, когда помог "Авангарду" в апреле стать победителем плей-офф КХЛ.

За "Спартак" же в последний раз Ковальчук играл в 2001 году, выйдя с ним в Суперлигу, после чего на 10 с лишним лет отправился в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). В Россию он возвращался либо в сборную, либо во время локаута (в сезонах-2004/05, 2012/13), а в сентябре 2005 года, пока улаживал контрактный спор с "Атлантой", провел несколько матчей за "Химик" из Мытищ. Поэтому одной из причин возвращения в "Спартак" Ковальчук назвал стремление решить вопрос, связанный с недосказанностью. В том числе и с недосказанностью болельщикам, с которыми, видимо, предстоит еще разговор.

"Спартак" объявил о возвращении Ковальчука еще 5 декабря во время матча КХЛ с московским "Динамо", который тогда завершился сверхрезультативным счетом в овертайме (8:7), а на следующий день стало известно о подписании контракта до конца года. "С начала сезона были разговоры, я уже начал думать, тренироваться, готовиться", - сказал он.

Следующей загадкой было, когда Ковальчук, в последний раз игравший примерно 1,5 года назад и за это время поработавший генеральным менеджером сборной России, в том числе и на Олимпиаде в Пекине, появится на льду в свитере "Спартака". Еще в самом начале декабря председатель попечительского совета клуба Александр Якушев сообщил ТАСС, что возвращение будет в матче с "Куньлунем". Сам Ковальчук сначала корректно опровергал слова легенды "Спартака" и советского хоккея. После матча Ковальчук отметил, что подвести Якушева таким образом никак не мог.

Был готов поделиться шайбой

К тренировкам со "Спартаком" Ковальчук приступил только в начале текущей недели после возвращения команды с победного выездного матча в Нижнем Новгороде с "Торпедо" (5:2). По фотографиям пресс-службы клуба только можно было угадывать, в каком звене наигрывался Ковальчук, также до последнего дня было неизвестно, сыграет ли он в воскресенье. Его появление в этот день было бы логичным, учитывая игру при родной публике в "Лужниках" и праздничную атмосферу, однако главный тренер команды Алексей Жамнов до последнего не говорил, сыграет ли Ковальчук.

Жамнов после матча сообщил, что решение о том, чтобы поставить Ковальчука в состав, было принято в субботу. "Тренировки тренировками, а игры - это другое. Через игры он наберет форму. Что касается того, когда мы решили, что он сыграет, то вчера об этом поговорили и приняли решение", - сказал главный тренер красно-белых.

Приход Ковальчука сподвиг клуб на выпуск и продажу свитеров с 71-м номером игрока. На матче с "Куньлунем" были и болельщики в свитере Ковальчука еще времен выступления за "Атланту" в НХЛ. Жамнов поставил хоккеиста в тройку с Андреем Локтионовым, с которым он играл еще в "Нью-Джерси" и на чемпионате мира 2013 года, и с третьим снайпером команды Максимом Цыплаковым. Также игрок выходил и в большинстве.

Долгое время Ковальчук искал свой шанс в атаке: в первом периоде он нанес всего один бросок, а во второй 20-минутке вместо того, чтобы бросить из выгодной ситуации, отдал пас партнеру. "В одном из моментов он мог забить, но не пожадничал, начал искать дальше какое-то предложение. Все зависело от него", - рассказал Локтионов, для которого гол стал 100-м в КХЛ.

Повторил рекорд по голам в пустые ворота

В том же втором периоде ошибка Ковальчука при счете 4:0 в пользу "Спартака" привела к голу. При игре в большинстве у синей линии, владея шайбой, он столкнулся со своим же защитником Михалом Чайковски. Этим воспользовался Джек Родуолд, который обокрал Ковальчука и затем реализовал выход один на один.

"Ошибаются все, ничего страшного. Главное, пройти эту дистанцию нормально. Надо шаг за шагом, и через игры он все наберет. Непросто играть в хоккей на таком высоком уровне, особенно после возвращения. Не могу сказать, что он выпадал, справился с волнением", - сказал Жамнов.

Сам Ковальчук отметил, что тренеры поддержали его в той ситуации с пропущенным голом. "Я думал, будет хуже. Первая смена - хорошо себя чувствовал, лед тяжеловатый, но здорово, что начал играть, а то постоянно тренировался. Перед любой игрой есть волнение, все звонили и поздравляли", - сказал он.

По мнению Цыплакова, много времени для налаживания взаимодействия в звене с Ковальчуком тратить не придется. "Приятно играть с Ильей, он все чувствует, все видит. Может, давно не играл, ему надо вкатиться, вспомнить. Думаю, "химия" сложится максимум через пару игр, ничего такого долгого не должно быть", - сказал он.

Свою первую игру за "Спартак" в КХЛ Ковальчук завершил все же на хорошей ноте: во время того, как его команда отбивалась в конце игры от атак гостей, ему удалось при помехе соперника завезти шайбу в зону "Куньлуня" и отправить ее в пустые ворота. Тем самым он повторил рекорд Александра Радулова по голам в КХЛ в пустые ворота - 14, сделав это за 408 матчей, в то время как форвард "Ак Барса" поразил пустые ворота соперника 14 раз за 607 игр. Еще одним достижением по итогам игры с китайской командой стал новый клубный рекорд Николая Голдобина по количеству очков за один регулярный сезон КХЛ - он набрал 57 баллов (28 голов + 29 результативных передач) в 44 матчах, обойдя Александра Хохлачева и Бранко Радивоевича. Больше Голдобина забивали в "Спартаке" Дмитрий Гоголев (58) в сезоне-2000/01 и Михаил Иванов (59) в сезоне-2003/04, но это было в высшей лиге.

Ковальчук после матча высказал предположение, что "Спартак" с нынешней игрой стопроцентно является претендентом на Кубок Гагарина, однако команде надо убрать авантюризм впереди и надежнее действовать в обороне. Жамнов же отметил, что микроклимат в команде от прихода Ковальчука не пострадает. "У нас нормальная атмосфера между тренерами и игроками, я не вижу, чтобы сказывалось это негативно. Наоборот, ребята спрашивали, хоть и не имели права этого делать, когда он выйдет, ждали этого, и по крайней мере, я это увидел", - заключил он.