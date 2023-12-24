Шайба Ковальчука помогла "Спартаку" обыграть "Куньлунь" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу красно-белых

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:2 обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на Малой спортивной арене "Лужники" в Москве в присутствии 4 277 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе красно-белых отметились Михал Чайковски (6-я минута), Николай Голдобин (12), Андрей Локтионов (20), Егор Филин (33) и Илья Ковальчук (59), поразивший пустые ворота. Олимпийский чемпион 2018 года Ковальчук сыграл за "Спартак" первый матч в КХЛ. Форвард является воспитанником красно-белых, в начале декабря он подписал контракт с московским клубом до конца текущего сезона.

Первую шайбу китайского клуба в меньшинстве после потери Ковальчука забросил Джек Родуолд (38). Также в составе "Куньлунь Ред Стар" отличился Спенсер Фу (47).

Нападающий столичной команды Голдобин побил клубный рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон КХЛ. Теперь на счету Голдобина 57 (28 голов + 29 результативных передач) очков, матч против китайской команды стал для форварда 44-м в текущем сезоне. Ранее по 55 очков за один регулярный чемпионат набирали Александр Хохлачев (ему потребовалось 65 матчей) и словак Бранко Радивоевич (в 56 матчах).

"Спартак" одержал пятую победу подряд в КХЛ. Красно-белые возглавляют турнирную таблицу Западной конференции и общую таблицу КХЛ, на счету команды теперь 62 очка в 44 матчах. "Куньлунь Ред Стар" идет девятым в конференции, в 43 матчах команда набрала 35 очков. В следующем матче "Спартак" 26 декабря на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо", "Куньлунь Ред Стар" в тот же день примет ярославский "Локомотив".

В другом матче игрового дня магнитогорский "Металлург" на выезде со счетом 3:2 победил омский "Авангард" и укрепил лидерство в таблице Восточной конференции. Подмосковный "Витязь" дома обыграл минское "Динамо" (6:4).