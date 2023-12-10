Команда дивизиона Харламова стала победителем Матча звезд КХЛ

В финале соревнований она обыграла сборную дивизиона Тарасова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Команда дивизиона Харламова со счетом 8:7 после серии буллитов обыграла сборную дивизиона Тарасова в финале Матча звезд Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Турнир прошел на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге.

Основное время матча завершилось со счетом 7:7. Одну из шайб в составе команды победителей забросил обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, а также трехкратный чемпион России по футболу в составе петербургского "Зенита" Андрей Аршавин. Победный буллит в серии послематчевых бросков реализовал Семен Дер-Аргучинцев.

Во второй день Матча звезд КХЛ также прошли игра за третье место и оставшиеся конкурсы. Бронзовым призером соревнований стала команда дивизиона Боброва, одолевшая сборную дивизиона Чернышева со счетом 7:4. Нападающий нижегородского "Торпедо" Василий Атанасов победил в конкурсе на самый эффектный буллит, голкипер тольяттинской "Лады" Владислав Подъяпольский оказался лучшим в конкурсе вратарей, форвард петербургского СКА Владислав Алистров быстрее остальных преодолел круг.

Турнир проходил с 9 по 10 декабря. "СКА-Арена" приняла первые официальные соревнования. За два дня мероприятие посетили более 40 тыс. человек, что является новым рекордом Матча звезд КХЛ в двухдневном формате.