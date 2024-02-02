В "Северстали" готовы к тому, если главный тренер Козырев захочет покинуть клуб КХЛ

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство череповецкого клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" будет готово к тому, если по окончании сезона главный тренер Андрей Козырев захочет покинуть команду. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор "Северстали" Николай Канаков.

В межсезонье Козырев, который ранее не имел опыта самостоятельной работы в клубах КХЛ, подписал с "Северсталью" контракт по схеме" "1+1". Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западаной коференции текущего регулярного чемпионата КХЛ.

"Всегда есть такие опасения. Вопрос, готов ли тренер уйти, - сказал Канаков. - Для Андрея Леонидовича Козырева это новый опыт, он не был главным тренером в КХЛ, этот год для него показательный. Прежде чем торговаться, он должен что-то показать. Здесь ему созданы все условия, нет давления на результат. Мы учитываем его профессионализм, спортивное творчество, ему тут развязаны руки, поэтому он может заниматься своим любимым делом и добиваться результата. Если он изъявит желание поменять клуб, то надо смотреть, в какие условия он попадет. Там может быть все по-другому: вот тебе состав, и ты должен взять с ним Кубок Гагарина. Не каждый тренер готов идти на такое. Тут много факторов, которые могут на это повлиять".

"Сразу говорю, что всегда есть определенный процент, где тренер и игрок могут уйти с контрактом на руках. Есть компенсационные выплаты, которые осуществляет тот клуб либо сам тренер или игрок. Мы же живем в демократической стране, мы не можем его к батарее привязать и сказать: ты наш тренер навечно. Тут много факторов: наше желание, его желание, условия и все остальное, коллектив", - добавил директор клуба.

Предыдущим местом работы 50-летнего Козырева было "Торпедо". Ранее он также работал ассистентом в клубах КХЛ, в том числе и в "Северстали", Молодежной хоккейной лиги, главным тренером юниорской сборной России (до 17 лет), а также главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги "СКА-Нева".