Директор "Северстали" рассказал об изменениях в бюджете клуба на следующий сезон КХЛ

Пол зарплат в лиге в новом сезоне увеличится на 45 млн рублей

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бюджет череповецкой "Северсталь" в следующем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет расти пропорционально полу зарплат. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор клуба Николай Канаков.

Согласно информации газеты "Спорт-Экспресс", зарплатный бюджет "Северстали" составляет 303 млн рублей. Пол зарплат в КХЛ для каждого клуба составляет 405 млн рублей, в сезоне-2024/25 он должен вырасти до 450 млн рублей.

"В первую очередь есть договоренность с главным спонсором, что наш бюджет откорректируется под рост пола заработных плат, то есть он увеличится пропорционально росту пола", - сказал Канаков.

Собеседник агентства также высказал мнение по поводу трудностей, с которыми могут столкнуться клубы после увеличения уровня, ниже которого они не смогут выплачивать хоккеистам зарплату. "Никто не хочет, скажем так, идти с протянутой рукой. Такая позиция, что вы нам дайте денег и мы будем играть, не очень выгодная. Мы и другие клубы из нижней части конференций - заложники этой ситуации. Бюджет не блестящий, но клубы тем не менее показывают игру", - отметил он.