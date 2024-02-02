Вратарь "Северстали" Шугаев пропустит остаток сезона КХЛ

Основным вратарем команды сейчас является Александр Самойлов

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер "Северстали" Дмитрий Шугаев пропустит оставшуюся часть сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в интервью ТАСС рассказал директор череповецкого клуба Николай Канаков.

25-летний Шугаев получил травму 5 января в матче с "Витязем" (4:3). Также у "Северстали" в списке травмированных находится вратарь Константин Шостак.

"Думаю, что Шостак вернется к концу регулярки, а Шугаев в этом сезоне, видимо, не сыграет, - сказал Канаков. - Какие травмы? Да все ноги, как обычно это бывает у вратарей".

Основным вратарем "Северстали" сейчас является Александр Самойлов, который сыграл 11 матчей и в 4 из них не пропустил ни одной шайбы.

"Это очень сильно замотивировало его, - объяснил Канаков четыре "сухих" матча Самойлова. - До этого у него к 26 годам не было игр в КХЛ. Он собрал свои нервы в кулак и показал такую игру. Мы только рады, нет предела совершенству".