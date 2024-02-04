Теннисистка Шнайдер сравнила соревнования в Таиланде с турниром Большого шлема

19-летняя россиянка в Хуахине выиграла первый титул WTA в карьере

ТАСС, 4 февраля. Атмосфера на соревнованиях Женской теннисной ассоциации (WTA) в городе Хуахин (Таиланд) была сравнима с обстановкой на соревнованиях Большого шлема. Такое мнение высказала победительница турнира в Таиланде россиянка Диана Шнайдер, комментарий которой ТАСС предоставила пресс-служба WTA.

В финале 19-летняя Шнайдер обыграла китаянку Чжу Линь 6:3, 2:6, 6:1 и завоевала первый титул на турнире WTA в карьере.

"У меня нет слов, атмосфера была словно на турнире Большом шлеме. Для меня это и правда был как турнир Большого шлема, энергетика была просто потрясающая, - сказала Шнайдер. - Моя семья следила за моим выступлением из Москвы, хочу их поблагодарить за поддержку. Они поддерживают меня всю карьеру, которая, надеюсь, будет долгой и успешной".

Турнир в Таиланде проходит на покрытии "хард". Соревнования проводятся с 2017 года и относятся к категории WTA 250, их фонд составляет чуть более $267 тыс. Шнайдер стала первой россиянкой, которая выиграла данный турнир.