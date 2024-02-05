Россиянка Диана Шнайдер поднялась на 35 позиций в рейтинге WTA

На прошедшей неделе 19-летняя спортсменка выиграла первый в карьере титул под эгидой Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 5 февраля. Представительница России Диана Шнайдер вернулась в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

Теннисистка поднялась на 35 позиций и теперь является 73-й ракеткой мира. На прошлой неделе 19-летняя Шнайдер выиграла турнир в городе Хуахин (Таиланде) и завоевала первый трофей WTA в карьере. В октябре 2023 году россиянка находилась на наивысшей для себя позиции в рейтинге, занимая 60-е место.

Финалистка завершившегося 4 февраля турнира WTA в австрийском Линце россиянка Екатерина Александрова поднялась с 21-го на 19-е место.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло - лидером мирового рейтинга является представительница Польши Ига Свёнтек, в тройку лучших также входят белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф. Лучшая из россиянок - Дарья Касаткина - сохранила за собой 14-е место.

Россиянки Людмила Самсонова (15-е место), Вероника Кудерметова (16), Анастасия Потапова (27), Мирра Андреева (35), Мария Тимофеева (100) также сохранили свои позиции. Анастасия Павлюченкова (34) поднялась на восемь строчек, Элина Аванесян (61) - на одну. Анна Калинская (40) потеряла две позиции, Анна Блинкова (51) - одну, Камилла Рахимова (86) - две.