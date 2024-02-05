Шарапова в паре с Макинроем сыграла против Граф и Агасси на турнире по пиклболу

Соревнования с участием бывших первых ракеток мира прошли в США

ТАСС, 5 февраля. Многократные победители турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова и американец Джон Макинрой уступили немке Штеффи Граф и представителю США Андре Агасси на выставочных соревнованиях по пиклболу Pickleball Slam. Турнир с участием бывших теннисистов прошел в городе Холливуд (штат Флорида, США).

Матч закончился со счетом 11:7, 13:11 в пользу Граф и Агасси. Пара выиграла $1 млн. Всего на турнире было проведено три встречи. В первой Агасси и олимпийский чемпион в миксте американец Джек Сок обыграли Макинроя и победителя Кубка Дэвиса 2007 года в составе сборной США Джеймса Блейка - 11:7, 9:11,11:8. Во второй Граф и Сок победили Шарапову и Блейка - 9:11, 11:8, 17:15.

"Было очень весело, - сказала после своего первого матча Граф, комментарий спортсменки приводит USA Today. - Перед стартом я очень нервничала, со мной такого не было уже многие годы. Здесь великолепная публика, это действительно что-то особенное".

Pickleball Slam прошел во второй раз. В 2023 году победителями турнира стали Агасси и бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик. Тогда они обыграли Макинроя и победителя Открытого чемпионата Франции 1989 года американца Майкла Чанга.

Пиклбол - вид спорта, в котором сочетаются элементы тенниса, бадминтона и настольного тенниса. Он появился в середине 1960-х годов. Корт для пиклбола меньше теннисного, зона у сетки является неигровой - в ней нельзя выполнять удары с лета. Ракетки для пиклбола сплошные - у них нет сетки. Играют в пиклбол перфорированными мячами.

Об участниках турнира

Шараповой 36 лет, она завершила карьеру в феврале 2020 года. Спортсменка выиграла 36 соревнований под эгидой WTA, в том числе 5 турниров Большого шлема. По ходу карьеры она 21 неделю возглавляла мировой рейтинг. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Шарапова была знаменосцем сборной России на церемонии открытия и завоевала серебро в женском одиночном разряде. Она также принимала участие в церемонии открытия Олимпиады в Сочи. В составе российской команды спортсменка стала победительницей Кубка Федерации 2008 года (ныне - Кубок Билли Джин Кинг).

Граф 54 года, она завершила карьеру в 1999 году. Спортсменка является победительницей 107 соревнований, в том числе 22 турниров Большого шлема. В 1988 году она стала обладательницей так называемого золотого Большого шлема - выиграла все четыре турнира Большого шлема в сезоне и Олимпийские игры в одиночном разряде. Немка рекордные 377 недель возглавляла мировой рейтинг.

Агасси - супругу Граф - 53 года, он завершил карьеру в 2006 году. Американец является победителем 60 турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе 8 турниров Большого шлема. На Олимпийских играх 1996 года Агасси выиграл золото в одиночном разряде. Он 101 неделю возглавлял рейтинг ATP.

Макинрою 64 года, американец завершил карьеру в 1992 году. Он является обладателем 77 титулов ATP, на его счету 7 побед на турнирах Большого шлема. 170 недель Макинрой был первой ракеткой мира.