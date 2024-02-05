ЧП с выкатившимся за пределы ВПП бортом в Саранске не повлияет на соревнования фигуристов

Пассажиров, в числе которых были спортсмены, уже доставили в гостиницу

ТАСС, 5 февраля. Инцидент с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом в Саранске не повлияет на проведение первенства России среди юниоров по фигурному катанию, сообщила ТАСС и.о. министра спорта Мордовии Ольга Игошева.

"Никаких перемен не планируется. Все спортсмены, тренеры и судьи основного соревновательного состава уже в Саранске, у нас сегодня прошла жеребьевка, у нас все по графику, по плану, все завтра состоится в штатном режиме. Сегодня летела Татьяна Анатольевна Тарасова со своими помощниками, тренеры. Они уже добрались до гостиницы. Все закончилось благополучно", - сказала Игошева.

5 февраля 2024 года в вечернее время пассажирский самолет, прилетевший из Москвы в Саранск, при осуществлении рулежки на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял рейс по маршруту Шереметьево - Саранск. На борту находились 87 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших нет.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, находившаяся в самолете, сообщила ТАСС, что лайнер при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По информации ТАСС, в самолете, следовавшем рейсом 6165 авиакомпании "Россия" Москва - Саранск, также находились чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светлана Соколовская, Павел Слюсаренко, комментатор Александр Гришин.