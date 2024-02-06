6 февраля, 16:07
КХЛ

"Авангард" прервал пятиматчевую победную серию СКА. Команды забросили 14 шайб на двоих

Нападающий омичей Рид Буше сделал хет-трик и с 42 шайбами лидирует в списке лучших снайперов КХЛ

ТАСС, 6 февраля. Омский "Авангард" со счетом 9:5 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Игумнов (11-я и 52-я минуты), Игорь Мартынов (18), Томаш Юрчо (21), Рид Буше (44, 51 и 60), Иван Николишин (54) и Марк Верба (60). У проигравших отличились Арсений Грицюк (3), Марат Хайруллин (37), Василий Глотов (39), Павел Дедунов (55) и Степан Фальковский (57).

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После третьей шайбы "Авангарда" вратарь СКА Павел Мойсевич заменил Никиту Серебрякова. После пятого гола Мойсевич покинул лед из-за травмы, на площадку вернулся Серебряков. Шестую шайбу он пропустил после броска из средней зоны.

Буше забросил 42 шайбы в текущем сезоне и является лучшим снайпером чемпионата. Он стал третьим игроком в истории КХЛ, который достиг отметки в 40 шайб в одном регулярном чемпионате. В сезоне-2016/17 это удалось Сергею Мозякину (48 голов), в прошлом чемпионате - Дмитрию Яшкину (40).

СКА прервал серию из пяти побед. Команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 83 очка в 60 матчах. "Авангард" с 84 очками в 59 матчах располагается на второй строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Авангард" примет московский "Спартак", СКА на выезде сыграет с астанинским "Барысом". Встречи пройдут 8 февраля. 

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