Буше побил рекорд результативности среди легионеров за один сезон КХЛ

Американец забросил три шайбы в матче со СКА и с 72 очками превзошел достижение чеха Яна Марека

ТАСС, 6 февраля. Американский нападающий омского "Авангарда" Рид Буше установил рекорд по набранным очкам среди иностранных игроков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за один регулярный чемпионат. Форвард забросил три шайбы в домашнем матче с петербургским СКА.

Встреча в Омске завершилась победой "Авангарда" со счетом 9:5.

В текущем сезоне Буше набрал 73 (42 заброшенные шайбы + 31 результативная передача) очка. Он превзошел достижение чеха Яна Марека, который набрал 72 очка в сезоне-2008/09, выступая за магнитогорский "Металлург".

Буше является лучшим снайпером чемпионата. Он стал третьим игроком в истории КХЛ, который достиг отметки в 40 шайб в одном регулярном чемпионате. В сезоне-2016/17 это удалось Сергею Мозякину (48 голов), в прошлом чемпионате - Дмитрию Яшкину (40). Рекордсменом по количеству голов в чемпионатах СССР является Вениамин Александров, который в сезоне-1962/63 забросил 53 шайбы за ЦСКА

Американцу 30 лет, он выступает за "Авангард" с 2022 года, ранее играл за команду в сезоне-2020/21 и стал обладателем Кубка Гагарина. В КХЛ Буше также играл за ярославский "Локомотив". В Национальной хоккейной лиге выступал за "Нью-Джерси", "Нэшвилл" и Ванкувер".