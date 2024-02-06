Хоккеист "Динамо" Уил оценил хет-трик в ворота "Автомобилиста" в матче КХЛ

Хет-трик канадца помог "Динамо" победить со счетом 5:3

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" канадец Джордан Уил назвал рабочими свои заброшенные шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги против екатеринбургского "Автомобилиста". Об этом он рассказал ТАСС.

Во вторник "Динамо" победило "Автомобилист" на своей площадке со счетом 5:3. Уил забросил три шайбы.

"Мы провели хороший матч, хотя опять стали упускать преимущество по ходу игры. Но не паниковали после того, как пропустили две шайбы, у нас был хороший третий период, это хорошая победа. Если говорить о голах, то в последнем моменте невероятно сыграл Эрик О'Делл, он мне очень помог, а первые два гола получились рабочими", - сказал Уил.

"Динамо" набрало 82 очка после 60 матчей и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 73 очками в 62 играх располагается на 4-й строчке в Восточной конференции. В следующем матче "Динамо" 11 февраля на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом". 13 февраля "Автомобилист" и "Динамо" встретятся в Екатеринбурге.