Чернышенко: софт российского производства будет протестирован на Играх будущего

Соревнования пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский софт будет протестирован на Играх будущего в Казани. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Турнир станет не только драйвером развития всей российской игровой индустрии - на соревнованиях пройдут проверку многие отечественные цифровые решения в области кибербезопасности, мы будем тестировать отечественное программное оборудование и софт, - сказал Чернышенко. - Все это работает на решение поставленной президентом задачи по скорейшему достижению технологического суверенитета России".

Первые Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.