Чернышенко: Олимпиада в Сочи позитивно повлияла на социальные и экономические аспекты

Олимпийское наследие продолжает работать на благо региона, отметил вице-премьер

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Наследием Олимпийских игр в Сочи будут пользоваться многие поколения жителей России. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Олимпийские игры в Сочи принесли позитивные социальные и экономические изменения, дали серьезный толчок не только развитию массового спорта и спорта высших достижений, но и многих других сфер, - сказал Чернышенко. - Олимпийское наследие Сочи продолжает работать на регион и благо его жителей и гостей - как и задумывал президент Владимир Путин, когда впервые предложил провести зимнюю Олимпиаду в нашей стране. Благодаря Играм в Сочи появилась круглогодичная курортная зона мирового уровня, которая сегодня как никогда востребована. А курорт "Красная поляна" стал одним из лучших в Европе центров горнолыжного спорта, у нас нет так называемых белых слонов: все спортивные объекты используются для тренировок, проведения соревнований и других мероприятий".

"На волне, запущенной в 2014 году, в Краснодарском крае сегодня активно развивается и сфера туризма, - продолжил вице-премьер. - Санаторно-курортная отрасль - одна из ведущих в экономике Кубани, в Сочи год от года приезжает все больше туристов: за последние 10 лет его уже посетило более 60 млн человек, а по итогам только 2023 года здесь побывало порядка 7,6 млн гостей. Город стал ориентиром для других российских регионов в плане развития спортивной и туристической сфер. На базе олимпийской инфраструктуры по инициативе нашего президента был создан уникальный образовательный центр "Сириус", сегодня федеральная территория - флагман прорывных научных проектов, направленных на достижение технологического суверенитета России".

Чернышенко отметил, что в Сочи продолжает строиться новая инфраструктура. "В конце 2022 года там открылся Центр художественной гимнастики, его называют одним из самых современных в мире, - сказал вице-премьер. - В феврале 2023 года в Сириусе презентовали самую большую Академию единоборств в России. А в конце этого года там же планирует начать работу новый концертно-театральный комплекс мирового уровня. При подготовке к Играм мы использовали инновационные подходы и технологии, которые потом стали применяться по всей стране, например, это "зеленые" стандарты строительства, стандарты устойчивого развития и создания безбарьерной среды".

"Кроме того, мы запустили в России волонтерское движение - до Олимпиады его не существовало, были созданы стандарты подготовки волонтеров, многие из них после Игр стали настоящими экспертами и передали свой опыт следующим поколениям. Олимпиада стала "визитной карточкой" России, мы продемонстрировали всем ее гостеприимство, возможности и потенциал. Олимпийский проект заложил надежный фундамент будущего Сочи, а его наследием будут пользоваться еще многие поколения жителей страны", - добавил Чернышенко.

Чернышенко возглавлял оргкомитет зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года, которые проходили с 7 по 23 февраля.