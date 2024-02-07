Ключевое решение. Чемпион мира по футболу Мбаппе близок к переходу в "Реал"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе летом перейдет в мадридский "Реал" на правах свободного агента. О трансфере пока официально не объявлено, однако об этом сообщили несколько авторитетных источников, среди которых журналист Фабрицио Романо.

29 декабря сразу три авторитетных спортивных издания Испании - The Athletic, Marca и Relevo - сообщили, что "Реал" предложил Мбаппе контракт в январе, по сообщениям, в клубе хотели, чтобы футболист подписал контракт в ближайшие две недели и переехал в Мадрид летом 2024 года на правах свободного агента. При этом подписной бонус для Мбаппе будет составлять €130 млн. Однако "Реал" поставил ультиматум французу - если тот не сделает требуемого, то никогда не пополнит ряды сливочных. 8 января Foot Mercato сообщил, что Мбаппе покинет ПСЖ летом, так как согласовал контракт с "Реалом". Парижский клуб это не устроило, поэтому вновь пошли в ход денежные обороты - ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт на €400 млн, то есть в четыре раза больше предложения "Реала", однако контракт будет рассчитан до 2028 года.

3 февраля газета La Parisien шокировала мир сообщением о том, что Мбаппе принял решение перейти из ПСЖ в "Реал" по окончании сезона. При этом сумма контракта Мбаппе с "Реалом" может быть самой крупной в истории клуба. Немного ранее журналист Романо сообщил, что "Реал" ведет очень серьезную работу по переходу нападающего. Дальше уже к главной футбольной новости года подключились и другие СМИ. Сообщалось, что Мбаппе выдвинул условие "Реалу" для перехода, оно заключается в том, чтобы игрока отпустили на Олимпийские игры, соревнование не входит в календарь Международной федерации футбола, поэтому участники должны получить разрешение клубов.

Далее стало известно, что президент "Реала" Флорентино Перес сообщил тренерскому штабу, что клуб близок к договоренности с Мбаппе. Самого Переса тоже спросили о переходе футболиста, он ответил корреспонденту El Chiringuito: "Оригинально". Бывшая футболистка и посол ПСЖ Лор Булло после этого рассказала, что очень последовательные и серьезные источники сообщили ей, что сделка совершена. Это стало пока первым и единственным подтверждением перехода Мбаппе в "Реал". Далее вновь включился Романо, который сообщил о том, что в "Реале" уверены в трансфере Мбаппе.

Про детали контракта сообщил El Debate, по информации источника, французский нападающий подпишет контракт с "Реалом" на 6 лет с зарплатой €32 млн в год после уплаты налогов. Также гарантируется бонус в размере €100 млн за подписание контракта. Однако The Independent сообщил, что Мбаппе не устраивает такой расклад. При этом, по последнему сообщению журналиста Хуанфе Сансы, Мбаппе уже определился с районом, в котором будет жить в Мадриде.

Приглашение в 14 лет, разговоры с президентом Франции

Кажется, главная сага европейского футбола последних почти 10 лет подходит к концу. Мадридский клуб предпринимал довольно много попыток подписать контракт с Мбаппе. Все началось еще в юности звездного игрока трехцветных - футболист признавался, что переход в "Реал" является для него мечтой, его кумиром был Зинедин Зидан, а позднее им стал Криштиану Роналду, оба игрока успешно выступали за сливочных.

В 14 лет Мбаппе по приглашению тогда занимающего пост спортивного директора "Реала" Зидана отправился на базу мадридского клуба. Он посетил тренировку, пообщался с Роналду, остался под большим впечатлением, но родственники - дядя и отец, которые сопровождали юное дарование в поездке, - отказались от перехода в "Реал". Но это стало толчком для перехода в молодежную команду "Монако", где Мбаппе удалось показать свой класс, но спустя время. Уже в сезоне-2016/17 "Монако", в том числе благодаря Мбаппе, прервал гегемонию ПСЖ в чемпионате Франции, победив в турнире, нападающий отметился 15 голами и 11 результативными передачами в 29 играх чемпионата.

Безусловно, за Мбаппе стали следить основные европейские гранды футбола, среди которых активнее всего были ПСЖ и "Реал". Как сообщал тогда действующий вице-президент "Монако" Вадим Васильев, клуб договорился с "Реалом" о переходе Мбаппе за €180 млн. Однако на решение Мбаппе повлиял отец, который сомневался в необходимости такого перехода из-за возможного отсутствия практики в мадридском клубе, на тот момент обойма атаки была укомплектована - Роналду, Карим Бензема и Гарет Бэйл занимали основные позиции на поле. ПСЖ гарантировал Мбаппе и его отцу игру в стартовом составе, после чего французский нападающий перешел именно в парижский клуб. Сам футболист в 18 лет сообщал, что "Реал" является клубом, где играют футболисты уже на пике карьеры, до которого Килиан, по его словам, тогда не дошел. В итоге ПСЖ арендовал Мбаппе с гарантией выкупа футболиста по окончании сезона за те же €180 млн, после этого был подписан контракт до лета 2022 года.

В 2017 году в ПСЖ перешел бразильский нападающий Неймар, в 2021-м - аргентинец Лионель Месси, казалось бы, что все должно устраивать Мбаппе. Еще до прихода Месси ПСЖ был в шаге от самого заветного титула - Лиги чемпионов, но в финале турнира команду остановила "Бавария". Однако летом 2021 года Мбаппе запросил продажу. "Реал" не прекращал общения с окружением Мбаппе, поэтому вновь оказался самым близким к сделке, сам футболист отмечал, что если бы ушел летом 2021 года, то только в "Реал". В СМИ появилась информация, что "Реал" сделал два предложения ПСЖ о покупке Мбаппе на €160 млн и €170 + 10 млн. Перед закрытием летнего трансферного окна "Реал" сделал даже предложение на €222 млн, однако в парижском клубе не подтвердили получение предложений, поэтому отвергать было нечего. Отношения "Реала" и ПСЖ накалились из-за подковерных игр в СМИ о предложениях и трансферах Мбаппе.

Наступает 2022 год, а контракт у Мбаппе завершался на тот момент в июле, "Реал" вновь подключился к борьбе за французского нападающего. ПСЖ включился в марте с продлением соглашения, клуб пытался завалить игрока деньгами, но Мбаппе и его мать были непреклонны даже в тот момент, когда в Париже попросили футболиста самого выбрать зарплату. В итоге, несмотря на солидное предложение "Реала" перейти в клуб бесплатно с контрактом на 5 лет, с зарплатой €50 млн в год и подписным бонусом в размере €100 млн, Мбаппе все-таки продлил контракт с ПСЖ. Помог с продлением контракта и президент Франции Эммануэль Макрон. Мбаппе рассказал Sports Illustrated, что от Макрона было несколько звонков - в декабре, январе, феврале и марте. "Макрон позвонил и сказал: "Знаю, что ты хочешь уйти. Я хочу сказать тебе, что ты важен для Франции. Не хочу, чтобы ты уходил. У тебя есть возможность написать здесь историю. Все тебя любят", - рассказал Мбаппе. О продлении контракта Мбаппе объявил 21 мая 2022 года, новое соглашение действовало до июня 2024 года с возможностью продления на один сезон.

Этим решением Мбаппе "выбесил" не только "Реал", но и руководство чемпионата Испании. Ла Лига сообщила о намерении подать жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), налоговые органы Франции и ЕС из-за ситуации с Мбаппе. В организации считали, что продление контракта с французским футболистом на новых условиях подрывает экономическую устойчивость европейского футбола, также ставя под угрозу мировую спортивную целостность. 20 мая портал Eurosport сообщил, что руководство ПСЖ предложило Мбаппе за продление соглашения €300 млн в качестве бонуса и заработную плату €100 млн в год. Перес же также очень резко высказался о сорвавшемся трансфере, назвав Мбаппе не тем, которого хотел подписать "Реал". "Мы хотели подписать его в августе прошлого года (2021-го), и ПСЖ не позволил Килиану уйти, - сказал Перес в интервью El Chiriguito. - Он продолжал говорить, что хочет играть за "Реал" и примерно за 15 дней до этого изменил решение. С одной стороны - из-за политического давления, а с другой - из-за экономического. Он почувствовал некое затруднение и должен был уйти, потому что видел в этом самый простой способ разрешить ситуацию. Нам сказали, что он передумал. И нет необходимости говорить об этом дальше. Мбаппе не хотел работать коллективно - это меня шокировало".

Перспективы и риски Мбаппе

Прогнозировать риски дальнейшей карьеры Мбаппе довольно просто. ПСЖ уже ставил ультиматум футболисту летом 2023 года. По информации СМИ, Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ по итогам сезона-2023/24. ПСЖ отстранил игрока, не повез в турне в Японию, а потом футболист пропустил стартовые матчи команды в сезоне. Дошло также до того, что ПСЖ выставил звездного футболиста на трансфер, за ним начали охоту клубы из Саудовской Аравии, предлагая сумасшедшие деньги. Парижский клуб согласился продать Мбаппе в "Аль-Хиляль" за €300 млн, а самому футболисту обещали зарплату в €700 млн в год, а также бесплатный трансфер в "Реал" через сезон. Однако футболист не захотел вести переговоры с клубами Саудовской Аравии.

Килиан Мбаппе с трофеем чемпионата мира по футболу, 2018 год © AP Photo/ Matthias Schrader

После переговоров Мбаппе все-таки вернули к тренировкам с основным составом команды. В августе 2023 года издание The Times сообщило, что Мбаппе и президент ПСЖ Нассер аль-Хелаифи устно договорились о заключении нового долгосрочного контракта. По информации The Times, именно Мбаппе был инициатором переговоров. В случае если соглашение подписать не удастся, Мбаппе предложил отказаться от подписного бонуса и бонуса за лояльность по действующему контракту, благодаря чему клуб сэкономит около €100 млн. То есть ультиматум ПСЖ все-таки сработал, но все же до официального объявления о переходе в "Реал" непонятно, соврал ли тогда Мбаппе или нет.

Комментариев ПСЖ и Мбаппе по информации о переходе в "Реал" пока не было. Риски футболиста заключаются только в том, что оставшиеся полгода он может оказаться без футбола. Но пойдет ли на такой риск ПСЖ? Проблем во внутренних соревнованиях у клуба довольно давно не было, но команда продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов, выйдя в 1/8 финала. На этой стадии парижский клуб встретится с испанским "Реал Сосьедад". Но все же непонятно, изменит ли свое решение Мбаппе, если ПСЖ, например, выиграет Лигу чемпионов, самую главную мечту французского нападающего. Но кажется очевидным, что даже в случае отсутствия игр за ПСЖ Мбаппе продолжат вызывать в сборную Франции, уже очень привлекателен он для национальной команды в преддверии чемпионата Европы и подготовки к нему.

В "Реале" уже давно все воодушевлены переходом Мбаппе. В новом клубе футболист точно получит поддержку и от игроков, и от главного тренера Карло Анчелотти, и от руководства. С адаптацией в Испании Мбаппе безусловно помогут его партнеры по сборной Франции Орельен Тчуамени и Эдуарду Камавинга. Первого, по информации СМИ, он просил приобрести ПСЖ, однако тот из "Монако" перешел в "Реал" в июле 2022 года. Единственное, чего опасаются в "Реале", так это возможного конфликта интересов Мбаппе с Винисиусом. В мадридском клубе, конечно, будут строить все вокруг Мбаппе, из-за чего бразильский нападающий может упасть в его тень и впоследствии покинуть Мадрид. Также они выступают на одной позиции.

Мбаппе, безусловно, понимает, что поездка в "Реал" является путем и возможностью к трофеям, хотя у французского нападающего их и так предостаточно в составе ПСЖ. "Реал" в каждом розыгрыше Лиги чемпионов является фаворитом на победу, даже в те моменты, когда у команды далеко не лучшие результаты во внутренних соревнованиях. Мадридский клуб пропитан победами в Лиге чемпионов, о которой так мечтает Мбаппе и любой другой футболист. В активе "Реала" 14 трофеев Лиги чемпионов, это лучший результат на клубном уровне. У ближайшего преследователя "Милана" - 7.

Ключевое решение в карьере

Мбаппе все-таки уже не юн, в декабре ему исполнится 26 лет. Скорее всего, он понимает, что сейчас перед ним ключевое решение в карьере. Если он примет предложение ПСЖ о продлении контракта до 2028 года на €400 млн, то уже возраст не позволит ему перейти в "Реал". Да и в мадридском клубе после того, как Мбаппе во второй раз соскочит, вряд ли будут заинтересованы в этом переходе. Поэтому нужно действовать сейчас.

Понятно, что Мбаппе уже вписал свое имя в историю мирового футбола. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года, серебряным призером мирового первенства 2022 года, а также победителем Лиги наций 2021 года. Впереди как минимум два чемпионата Европы, которые также могут преумножить регалии Мбаппе. Но все-таки международных кубков с ПСЖ получить будет шансов меньше, каких бы игроков клуб не покупал.

Без сомнения, после перехода в "Реал" могут возникнуть риски с отношением во Франции. Стоит задуматься, что в прошлый раз сам президент страны вмешивался в переговоры Мбаппе о продлении контракта. Если футболист сбежит в "Реал", то и отношение страны может поменяться, но кажется, что от него в национальной команде все равно не откажутся.

В составе ПСЖ Мбаппе пять раз выиграл чемпионат Франции, дважды становился обладателем Кубка французской лиги, по три раза - кубка и суперкубка страны. Также Мбаппе является чемпионом Европы среди команд до 19 лет. В 2018 и 2019 годах его признавали лучшим футболистом года во Франции. Кроме этого, Мбаппе является кавалером ордена Почетного легиона (2018).