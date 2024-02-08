Фазель считает, что участие в Олимпиаде в Сочи было вызовом для НХЛ

Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 год

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) согласилась отпустить своих игроков на Олимпиаду в Сочи, так как ей было это интересно с точки зрения развития бренда. Такое мнение в интервью ТАСС высказал бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

"Я думаю, игроки НХЛ изначально хотели приехать в Сочи, у них был к этому огромный интерес, - сказал Фазель. - Россия - огромная хоккейная страна, имеющая все основания для продвижения бренда НХЛ, в том числе и благодаря приезду сборных США и Канады. Для НХЛ это такой вызов, у лиги не было такого большого распространения в Японии, тем более там не могли быть довольны результатами в 1998 году на Играх в Нагано. Южная Корея же - нехоккейная страна, поэтому это тоже стало одной из причин, почему игроки лиги не поехали туда в 2018 году. Возможно, там были еще и политические причины из-за Северной Кореи, но я не знаю".

"В Пекин игроки НХЛ не приехали из-за ситуации с коронавирусом. Но вот Сочи был вызовом, там реально ждали игроков НХЛ, как я уже сказал, особенно канадцев и американцев", - добавил экс-глава IIHF.

Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 год. На время проведения Игр сезон НХЛ приостанавливался с согласования лиги, владельцев клубов и профсоюза игроков. Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане прошли без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет (МОК), IIHF и НХЛ не сумели договориться, лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Олимпиада 2022 года в Пекине также прошла без игроков НХЛ. 2 февраля профсоюз игроков и IIHF согласовали основные принципы, касающиеся участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.