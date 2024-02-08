Фазель назвал самый памятный момент хоккейного турнира Олимпиады в Сочи

Бывший глава IIHF отметил, что весь турнир был интересным и отлично организованным

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Самым запоминающимся моментом олимпийского хоккейного турнира в Сочи для бывшего главы Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля стала серия буллитов в матче сборных России и США. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Думаю, что матч Россия - США является особенным в этом плане, с обилием эмоций, - сказал Фазель. - Как вы знаете, один гол, забитый хозяевами, был отменен из-за сдвига ворот, что повлекло за собой обсуждение правил. Для меня самый запоминающийся момент турнира - это серия буллитов, когда один американский хоккеист (Ти Джей Оши - прим. ТАСС) исполнял все броски. Но это спорт, и, как я уже сказал, финал, к сожалению, был омрачен разговорами о допинге в сборной Швеции. Однако в целом турнир был очень интересным, отлично организованным".

Сборная США по буллитам обыграла россиян на групповой стадии турнира со счетом 3:2. В ходе матча один из арбитров не засчитал гол Федора Тютина, посчитав, что шайба была заброшена в сдвинутые ворота.