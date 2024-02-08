Фазель назвал возможные причины неудачного выступления российских хоккеистов на Играх-2014

Россияне уступили сборной Финляндии в четвертьфинале Олимпиады со счетом 1:3

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборную России по хоккею на Олимпиаде в Сочи мог надломить неудачный исход матча групповой стадии с американцами. Такое мнение в интервью ТАСС высказал бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

"Хоккей - это ментальный, умственный спорт, - сказал Фазель. - Знаю, что команда имела проблемы с выбором вратаря между Сергеем Бобровским и вторым парнем, не помню его фамилию (Семен Варламов - прим. ТАСС). Там не могли определиться с номером один, а вратарь для любой команды важен, и хороший голкипер - это 50% команды. В таком виде соревнований голкипер делает разницу".

"Я думаю, что поражение россиян от американцев по буллитам на групповой стадии в каком-то смысле надломило команду, но это спорт. А дома давление очень-очень большое. Непросто выиграть дома, потому что давят на тебя СМИ, болельщики. И сборная Канады была очень сильной в Сочи, я был очень поражен качеством ее игры. В НХЛ столько отличных канадских игроков, что из Канады могли легко послать на Олимпийские игры три команды и выиграть их", - добавил Фазель.

Американцы по буллитам обыграли россиян на групповой стадии турнира со счетом 3:2. Российские хоккеисты проиграли в 1/4 финала Олимпиады финнам со счетом 1:3.