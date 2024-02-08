Главный тренер "Северстали" Козырев пропустит матч КХЛ с "Витязем" из-за болезни

Функции главного тренера будет выполнять Евгений Ставровский

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Главный тренер череповецкой "Северстали" Андрей Козырев пропустит матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с подмосковным "Витязем". Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Встреча пройдет 8 февраля и начнется в 19:00 мск. Функции главного тренера "Северстали" будет выполнять Евгений Ставровский.

"Северсталь" после 59 матчей набрала 69 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Череповца гарантировала себе попадание в плей-офф.

"Витязь" с 43 очками в 60 играх располагается на последней, 11-й строчке в Западной конференции. Подмосковная команда потеряла шансы на попадание в плей-офф.