Леонов заявил о готовности помочь Казахстану, если страна примет следующие Игры будущего

По словам министра спорта Татарстана, организаторы Игр будущего в Казани всегда открыты для общения

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Республика Татарстан готова оказать поддержку Казахстану, если Игры будущего в 2025 году пройдут в этой стране. Об этом ТАСС заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов после церемонии открытия турнира в Казани.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил провести следующие Игры будущего в Казахстане. Российский лидер поддержал эту идею.

"Конечно, поможем любым организаторам. Мы всегда открыты для общения. Проект непростой, но у нас компетентная команда, менеджмент. Сложно быть первопроходцем. Но уже сегодня можно говорить, что первый блин точно не комом. Есть нюансы, но они рабочего порядка", - сказал Леонов.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.