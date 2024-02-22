Кудерметова: российским теннисистам важно ощущать поддержку своих болельщиков

Спортсменка рассказала, что у нее всегда хорошие воспоминания от турнира в Дубае

ДУБАЙ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российским теннисистам сейчас очень важно слышать поддержку своих болельщиков. Об этом в интервью ТАСС заявила теннисистка Вероника Кудерметова.

На турнире в Дубае россиянка Вероника Кудерметова, занимающая 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), прервала серию из четырех поражений, однако в матче второго круга уступила румынке Соране Кырсте.

"Воспоминания от этого турнира [в Дубае] всегда хорошие. Мы часто здесь делаем предсезонку и тренируемся на этих кортах. Я здесь и финал одиночки играла, два года подряд выигрывала пару. Поэтому очень позитивные эмоции испытываю на турнире, - сказала Кудерметова. - Плюс очень много российских болельщиков, что немаловажно для нас сейчас - ощущать эту поддержку. Еще здорово, что все находится в одном месте: гостиницы, корты - все очень уютно и комфортно".

"[Российские болельщики] поддерживают, и это очень приятно", - добавила теннисистка.