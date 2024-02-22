Вероника Кудерметова: хотелось бы вернуться в десятку сильнейших теннисисток

На турнире в Дубае российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), прервала серию из четырех поражений, однако в игре второго круга уступила румынке Соране Кырсте

В интервью ТАСС спортсменка рассказала о своей физической форме, об отношениях с соперницами и о любви к хоккею.

— В Дубае вы наконец прервали неудачную серию из поражений.

— Конечно, радостно заново почувствовать, когда ты побеждаешь.

— Как свою форму оцениваете?

— Наверное, на троечку по пятибалльной шкале. Есть куда стремиться. Я еще не показываю тот теннис, который ожидаю от себя. Наверное, мой уровень игры должен быть чуть-чуть повыше. Но что имею на данный момент — пытаюсь бороться и прикладываю все усилия, чтобы вернуться на прежний уровень.

— Ваша неприятная серия поражений из четырех матчей с чем была связана?

— Тяжело говорить, но это теннисная жизнь. Такой путь бывает у каждого спортсмена. Главное, стараться в это непростое время оставаться позитивной и работать. Не всегда все идет так, как мы хотим.

— Непростое время — это в каком смысле?

— Я имею в виду, что у каждого спортсмена бывают спады, где-то не получается оправдать свои ожидания, показать тот теннис, который хочешь, можешь. Потом начинаешь себя накручивать: вот, ничего ты не можешь, ничего не получается. И порой бывает, сам накручиваешься, как снежный ком, и тяжело остановиться. Сейчас я как раз на пути, чтобы остановиться и заново вернуться. С трезвой головой и хорошим теннисом.

— Кошмары снились? Как вы переживали этот период?

— Иногда бывает. (Смеется.) Но это не только с теннисом связано. Каждый человек иногда тревожно спит по ночам.

— Анастасия Павлюченкова жаловалась, что ей погода не очень нравится на турнире в Дубае, корты очень быстрые… Как вам?

— Да, корты очень быстрые. И погода еще. Не так, конечно, все ужасно — кондиции бывают и хуже. Здесь еще нормально. Для меня такие кондиции не критичны.

— Во время матчей слышно, как каркают вороны.

— Нормально, не отвлекают. (Смеется.)

— Вы в паре здесь побеждали два года подряд. Причем с разными партнерами.

— Воспоминания от этого турнира всегда хорошие. Мы часто здесь делаем предсезонку и тренируемся на этих кортах. Я здесь и финал одиночки играла, два года подряд выигрывала пару. Поэтому очень позитивные эмоции испытываю на турнире.

Плюс очень много русских болельщиков, что немаловажно для нас сейчас — ощущать эту поддержку. Еще здорово, что все находится в одном месте: гостиницы, корты — все очень уютно и комфортно.

— Слышали, как болельщики по ходу ваших матчей кричали: «Давай, Вероника»?

— Да. Поддерживают, и это очень приятно.

— Как произошел переход от Мертенс (Кудерметова выступала в паре с бельгийкой Элизе Мертенс — прим. ТАСС)?

— Это было наше обоюдное решение. Прошлый год я играла с Людмилой Самсоновой — хотели сыграться к Олимпиаде. Не совсем хорошо получилось, но ничего. Имеем, что имеем.

— Понятно, что от нас ничего не зависит, но если допустят — хотелось бы сыграть на Олимпиаде?

— Конечно, если допустят, и на адекватных условиях, то, конечно, хотелось бы. А если будут какие-то метки на нас, как я слышала, то я не хотела бы выступать при таких условиях.

— Теннис, как мне кажется, сильно отличается от других видов сейчас. Болельщики тут иначе себя ведут, не кричат против российских игроков.

— Да, это все же индивидуальный вид спорта. Мы сами, спортсмены, знаем, за какую страну кто играет. В туре же мы представляем лично себя, свою фамилию. У нас не национальные соревнования, скажем так.

— С девчонками в туре как отношения?

— Все спокойно, адекватно. Есть, конечно, некоторые девочки, которые не здороваются, проходят мимо. Но в целом все адекватно.

— К такому нездоровому поведению уже привыкли? Вот после матча первого круга украинская теннисистка не пожала вам руку.

— Да. В целом сейчас все устаканилось и спокойно более-менее.

— Обязан спросить вас про хоккей…

— Мне нравится хоккей. (Смеется.) После тенниса это второй мой любимый вид спорта. Я с детства присутствовала на всех папиных матчах (Эдуард Кудерметов является двукратным чемпионом России по хоккею — прим. ТАСС). Это такой адреналин, в детстве испытывала заводящие эмоции из-за папы. Что он играет, он спортсмен. Наверное, это детские воспоминания, которые живут во мне до сих пор.

— В хоккее за кого болеете?

— За те команды, в которых играл папа. "Ак Барс", "Металлург" и ЦСКА.

— А в НХЛ?

— Нет. Я за нашу лигу. (Смеется.)

— Давно были на КХЛ?

— Была в позапрошлом году на матче "Ак Барс" — "Сочи". Я участвовала в открывающем вбрасывании.

— Как вам прогресс сестры Полины?

— Сестра тоже неплохо начала играть. Приближается если не к топу, но уже… Надеюсь, скоро она заявит о себе еще громче.

— Какой для вас был бы хороший результат в сезоне?

— Аппетиты приходят всегда, когда начинаешь кушать. Поэтому, наверное, в непростое время для меня я радуюсь каждой победе. Играю матч за матчем. Без всяких целей для себя буду выходить, работать, и надеюсь, что все сложится.

В сезоне хотелось бы, конечно, вернуться в топ-10, выиграть как можно больше турниров. Чувство победы, радости — оно очень ценно. Поэтому хочется таких моментов ощущать как можно больше.