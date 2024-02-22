Вероника Кудерметова: хотелось бы вернуться в десятку сильнейших теннисисток

В интервью ТАСС спортсменка рассказала о своей физической форме, об отношениях с соперницами и о любви к хоккею.
— В Дубае вы наконец прервали неудачную серию из поражений.
— Конечно, радостно заново почувствовать, когда ты побеждаешь.
— Как свою форму оцениваете?
— Наверное, на троечку по пятибалльной шкале. Есть куда стремиться. Я еще не показываю тот теннис, который ожидаю от себя. Наверное, мой уровень игры должен быть чуть-чуть повыше. Но что имею на данный момент — пытаюсь бороться и прикладываю все усилия, чтобы вернуться на прежний уровень.
— Ваша неприятная серия поражений из четырех матчей с чем была связана?
— Тяжело говорить, но это теннисная жизнь. Такой путь бывает у каждого спортсмена. Главное, стараться в это непростое время оставаться позитивной и работать. Не всегда все идет так, как мы хотим.
— Непростое время — это в каком смысле?
— Я имею в виду, что у каждого спортсмена бывают спады, где-то не получается оправдать свои ожидания, показать тот теннис, который хочешь, можешь. Потом начинаешь себя накручивать: вот, ничего ты не можешь, ничего не получается. И порой бывает, сам накручиваешься, как снежный ком, и тяжело остановиться. Сейчас я как раз на пути, чтобы остановиться и заново вернуться. С трезвой головой и хорошим теннисом.
— Кошмары снились? Как вы переживали этот период?
— Иногда бывает. (Смеется.) Но это не только с теннисом связано. Каждый человек иногда тревожно спит по ночам.
— Анастасия Павлюченкова жаловалась, что ей погода не очень нравится на турнире в Дубае, корты очень быстрые… Как вам?
— Да, корты очень быстрые. И погода еще. Не так, конечно, все ужасно — кондиции бывают и хуже. Здесь еще нормально. Для меня такие кондиции не критичны.
— Во время матчей слышно, как каркают вороны.
— Нормально, не отвлекают. (Смеется.)
— Вы в паре здесь побеждали два года подряд. Причем с разными партнерами.
— Воспоминания от этого турнира всегда хорошие. Мы часто здесь делаем предсезонку и тренируемся на этих кортах. Я здесь и финал одиночки играла, два года подряд выигрывала пару. Поэтому очень позитивные эмоции испытываю на турнире.
Плюс очень много русских болельщиков, что немаловажно для нас сейчас — ощущать эту поддержку. Еще здорово, что все находится в одном месте: гостиницы, корты — все очень уютно и комфортно.
— Слышали, как болельщики по ходу ваших матчей кричали: «Давай, Вероника»?
— Да. Поддерживают, и это очень приятно.
— Как произошел переход от Мертенс (Кудерметова выступала в паре с бельгийкой Элизе Мертенс — прим. ТАСС)?
— Это было наше обоюдное решение. Прошлый год я играла с Людмилой Самсоновой — хотели сыграться к Олимпиаде. Не совсем хорошо получилось, но ничего. Имеем, что имеем.
— Понятно, что от нас ничего не зависит, но если допустят — хотелось бы сыграть на Олимпиаде?
— Конечно, если допустят, и на адекватных условиях, то, конечно, хотелось бы. А если будут какие-то метки на нас, как я слышала, то я не хотела бы выступать при таких условиях.
— Теннис, как мне кажется, сильно отличается от других видов сейчас. Болельщики тут иначе себя ведут, не кричат против российских игроков.
— Да, это все же индивидуальный вид спорта. Мы сами, спортсмены, знаем, за какую страну кто играет. В туре же мы представляем лично себя, свою фамилию. У нас не национальные соревнования, скажем так.
— С девчонками в туре как отношения?
— Все спокойно, адекватно. Есть, конечно, некоторые девочки, которые не здороваются, проходят мимо. Но в целом все адекватно.
— К такому нездоровому поведению уже привыкли? Вот после матча первого круга украинская теннисистка не пожала вам руку.
— Да. В целом сейчас все устаканилось и спокойно более-менее.
— Обязан спросить вас про хоккей…
— Мне нравится хоккей. (Смеется.) После тенниса это второй мой любимый вид спорта. Я с детства присутствовала на всех папиных матчах (Эдуард Кудерметов является двукратным чемпионом России по хоккею — прим. ТАСС). Это такой адреналин, в детстве испытывала заводящие эмоции из-за папы. Что он играет, он спортсмен. Наверное, это детские воспоминания, которые живут во мне до сих пор.
— В хоккее за кого болеете?
— За те команды, в которых играл папа. "Ак Барс", "Металлург" и ЦСКА.
— А в НХЛ?
— Нет. Я за нашу лигу. (Смеется.)
— Давно были на КХЛ?
— Была в позапрошлом году на матче "Ак Барс" — "Сочи". Я участвовала в открывающем вбрасывании.
— Как вам прогресс сестры Полины?
— Сестра тоже неплохо начала играть. Приближается если не к топу, но уже… Надеюсь, скоро она заявит о себе еще громче.
— Какой для вас был бы хороший результат в сезоне?
— Аппетиты приходят всегда, когда начинаешь кушать. Поэтому, наверное, в непростое время для меня я радуюсь каждой победе. Играю матч за матчем. Без всяких целей для себя буду выходить, работать, и надеюсь, что все сложится.
В сезоне хотелось бы, конечно, вернуться в топ-10, выиграть как можно больше турниров. Чувство победы, радости — оно очень ценно. Поэтому хочется таких моментов ощущать как можно больше.