Дацюк считает, что нужно создать российский аналог хоккейного симулятора

Ранее с предложением создать отечественный футбольный симулятор к президенту России Владимиру Путину обратился бывший футболист сборной России Андрей Аршавин

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по хоккею, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк считает, что в России нужно создать отечественный хоккейный симулятор. Об этом он рассказал журналистам после гала-матча на Играх будущего.

Президент России Владимир Путин на Играх будущего ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA. Бывший футболист петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин обратился к главе государства с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную РФ и не только. С реализацией идеи, по его словам, мог бы помочь глава "Газпрома" Алексей Миллер - холдинг является генеральным спонсором "Зенита".

"Мы сейчас открываем все новое, можно попробовать что-то придумать. Сейчас много разных видов спорта открывается", - сказал Дацюк, отвечая на вопрос, нужно ли в России создать также и отечественный хоккейный симулятор.

В гала-матче приняли участие команды Даниса Зарипова и Дацюка. Игра прошла в фиджитал-формате. Сначала спортсмены сразились в виртуальный хоккей, а затем сыграли в хоккей на льду в формате "три на три". Помимо капитанов команд, в матче приняли участие Василий Кошечкин, Максим Афиногенов, Сергей Мозякин, Александр Семин и Евгений Артюхин, а также воспитанники казанских школ. По итогам встречи команда Зарипова обыграла команду Дацюка с общим счетом 14:13.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.