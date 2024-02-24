Чемпион России Лысенко считает, что на международных стартах он мог бы прыгать еще выше

Прыгун в высоту в субботу выиграл зимнее первенство России, повторив лучший результат сезона в мире

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Двкукратный чемпион России в прыжках в высоту Данил Лысенко считает, что на международных стартах он мог бы показывать более высокие результаты. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

На зимнем первенстве страны Лысенко победил, преодолев планку на высоте 2,33 метра и повторив лучший результат сезона в мире.

"В той форме, в которой я сейчас нахожусь, думаю, да, - ответил Лысенко на вопрос, удалось бы ему прыгнуть еще выше на международных стартах в случае допуска. - Хочется им показать".

Российские легкоатлеты с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах. Лысенко является победителем зимнего чемпионата мира 2018 года и серебряным призером летнего мирового первенства 2017 года.