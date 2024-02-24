24 февраля, 16:36
КХЛ

"Динамо" обыграло "Адмирал" и вышло на первое место в КХЛ

Встреча завершилась победой московской команды в овертайме со счетом 4:3

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:3 в овертайме обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышло на первое место в турнирной таблице. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 8 907 зрителей.

Читайте также
Гусев установил рекорд КХЛ по количеству очков за один регулярный чемпионат

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Бреннан Менелл (7-я минута), Егор Мартынов (36), Дмитрий Рашевский (58) и Джордан Уил (62). У проигравших отличились Никита Макеев (19), Джованни Фьоре (21) и Александр Горшков (60).

"Динамо" одержало восьмую победу подряд. Столичная команда вернулась на первое место в Западной конференции и в общей таблице КХЛ. Бело-голубые набрали 96 очков, в активе петербургского СКА 95 очков. Командам осталось провести по одному матчу. 25 февраля СКА примет пекинский "Куньлунь Ред Стар", "Динамо" 26 февраля на домашней площадке сыграет с московским ЦСКА.

"Адмирал" занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. В своем заключительном матче в текущем сезоне владивостокская команда 26 февраля в гостях сыграет с казанским "Ак Барсом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

67

31

10

4

3

3

16

211-157

96

2

СКА

67

40

2

4

1

2

18

218-136

95

3

Локомотив

67

34

8

2

4

1

18

174-137

93

4

Спартак

67

36

3

1

4

4

19

231-185

88

5

Северсталь

67

30

1

5

3

5

23

200-181

80

6

ЦСКА

67

30

3

1

1

6

26

190-162

75

7

Торпедо

67

27

5

2

3

3

27

185-175

74

8

Динамо Мн

67

25

5

1

2

3

31

176-176

67

9

Сочи

67

19

1

3

0

7

37

166-249

53

10

Куньлунь РС

66

14

5

4

2

4

37

154-219

52

11

Витязь

67

14

4

2

4

3

40

132-222

47

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

67

34

7

2

4

3

17

209-166

93

2

Авангард

67

31

9

3

1

5

18

210-178

92

3

Салават Юлаев

67

35

4

2

2

4

20

192-140

88

4

Ак Барс

67

32

6

2

0

2

25

171-138

82

5

Автомобилист

67

25

5

6

4

4

23

161-157

80

6

Трактор

67

27

5

4

2

4

25

179-164

78

7

Лада

67

24

3

4

4

10

22

160-166

76

8

Амур

67

23

3

3

7

5

26

156-174

70

9

Сибирь

67

20

3

5

3

8

28

148-179

67

10

Нефтехимик

67

19

6

1

6

9

26

153-199

67

11

Адмирал

67

14

4

3

6

6

34

146-193

54

12

Барыс

67

11

4

5

3

5

39

136-205

48

  

Теги:
КХЛ