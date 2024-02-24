"Динамо" обыграло "Адмирал" и вышло на первое место в КХЛ

Встреча завершилась победой московской команды в овертайме со счетом 4:3

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:3 в овертайме обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышло на первое место в турнирной таблице. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 8 907 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Бреннан Менелл (7-я минута), Егор Мартынов (36), Дмитрий Рашевский (58) и Джордан Уил (62). У проигравших отличились Никита Макеев (19), Джованни Фьоре (21) и Александр Горшков (60).

"Динамо" одержало восьмую победу подряд. Столичная команда вернулась на первое место в Западной конференции и в общей таблице КХЛ. Бело-голубые набрали 96 очков, в активе петербургского СКА 95 очков. Командам осталось провести по одному матчу. 25 февраля СКА примет пекинский "Куньлунь Ред Стар", "Динамо" 26 февраля на домашней площадке сыграет с московским ЦСКА.

"Адмирал" занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. В своем заключительном матче в текущем сезоне владивостокская команда 26 февраля в гостях сыграет с казанским "Ак Барсом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 67 31 10 4 3 3 16 211-157 96 2 СКА 67 40 2 4 1 2 18 218-136 95 3 Локомотив 67 34 8 2 4 1 18 174-137 93 4 Спартак 67 36 3 1 4 4 19 231-185 88 5 Северсталь 67 30 1 5 3 5 23 200-181 80 6 ЦСКА 67 30 3 1 1 6 26 190-162 75 7 Торпедо 67 27 5 2 3 3 27 185-175 74 8 Динамо Мн 67 25 5 1 2 3 31 176-176 67 9 Сочи 67 19 1 3 0 7 37 166-249 53 10 Куньлунь РС 66 14 5 4 2 4 37 154-219 52 11 Витязь 67 14 4 2 4 3 40 132-222 47