"Динамо" обыграло "Адмирал" и вышло на первое место в КХЛ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:3 в овертайме обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышло на первое место в турнирной таблице. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 8 907 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Бреннан Менелл (7-я минута), Егор Мартынов (36), Дмитрий Рашевский (58) и Джордан Уил (62). У проигравших отличились Никита Макеев (19), Джованни Фьоре (21) и Александр Горшков (60).
"Динамо" одержало восьмую победу подряд. Столичная команда вернулась на первое место в Западной конференции и в общей таблице КХЛ. Бело-голубые набрали 96 очков, в активе петербургского СКА 95 очков. Командам осталось провести по одному матчу. 25 февраля СКА примет пекинский "Куньлунь Ред Стар", "Динамо" 26 февраля на домашней площадке сыграет с московским ЦСКА.
"Адмирал" занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. В своем заключительном матче в текущем сезоне владивостокская команда 26 февраля в гостях сыграет с казанским "Ак Барсом".
1
Динамо М
67
31
10
4
3
3
16
211-157
96
2
СКА
67
40
2
4
1
2
18
218-136
95
3
Локомотив
67
34
8
2
4
1
18
174-137
93
4
Спартак
67
36
3
1
4
4
19
231-185
88
5
Северсталь
67
30
1
5
3
5
23
200-181
80
6
ЦСКА
67
30
3
1
1
6
26
190-162
75
7
Торпедо
67
27
5
2
3
3
27
185-175
74
8
Динамо Мн
67
25
5
1
2
3
31
176-176
67
9
Сочи
67
19
1
3
0
7
37
166-249
53
10
Куньлунь РС
66
14
5
4
2
4
37
154-219
52
11
Витязь
67
14
4
2
4
3
40
132-222
47
1
Металлург
67
34
7
2
4
3
17
209-166
93
2
Авангард
67
31
9
3
1
5
18
210-178
92
3
Салават Юлаев
67
35
4
2
2
4
20
192-140
88
4
Ак Барс
67
32
6
2
0
2
25
171-138
82
5
Автомобилист
67
25
5
6
4
4
23
161-157
80
6
Трактор
67
27
5
4
2
4
25
179-164
78
7
Лада
67
24
3
4
4
10
22
160-166
76
8
Амур
67
23
3
3
7
5
26
156-174
70
9
Сибирь
67
20
3
5
3
8
28
148-179
67
10
Нефтехимик
67
19
6
1
6
9
26
153-199
67
11
Адмирал
67
14
4
3
6
6
34
146-193
54
12
Барыс
67
11
4
5
3
5
39
136-205
48