Тарпищев: российская теннисистка Калинская должна была выигрывать турнир в Дубае

В финале спортсменка уступила итальянке Ясмин Паолини

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Анна Калинская должна была побеждать в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В решающем матче Калинская со счетом 6:4, 5:7, 5:7 проиграла итальянке Ясмин Паолини.

"Калинская должна была выигрывать финал, - считает Тарпищев. - Подуставшей была больше, чем соперница, поэтому играла неровно и не хватило сил в конце. Но ее можно похвалить за выступление на турнире. И сам факт, что играла с риском, даже в ответственные моменты не тушевалась, а старалась атаковать, - это, безусловно, позитивно".

Калинской 25 лет, она занимает 40-е место в рейтинге WTA. В активе россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.