Победитель турнира Игр будущего по Dota 2 отметил гостеприимность российских болельщиков

Команда Xtreme Gaming в финале победила LGD Gaming со счетом 2-0

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Игроки победившей на турнире по Dota 2 на Играх будущего команды Xtreme Gaming во время соревнования чувствовали поддержку российских болельщиков. Об этом журналистам рассказал игрок команды Го Хунчэн.

24 февраля Xtreme Gaming победили соотечественников из LGD Gaming со счетом 2-0 и выиграли турнир по Dota 2 на Играх будущего. Команда за победу на турнире получит $350 тыс.

"В течение игры мы чувствовали, что русские гостеприимные, хлопали во время наших удачных действий, мы очень рады, - сказал спортсмен. - Я планирую потратить денежный приз на украшения для персонажей в Dota 2. В течение турнира мы не успели посмотреть город, но будет время завтра посмотреть, погулять по городу. Мы не сомневались, что победим, мы выложились на максимум".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.