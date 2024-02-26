Морозов отметил, что в регулярном чемпионате КХЛ была высокая конкуренция

Плей-офф КХЛ стартует 29 февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Состав пар плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) доказывает, что меры по увеличению конкуренции в турнире работают. Такое мнение высказал президент КХЛ Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

В понедельник определились все пары первого раунда Кубка Гагарина. Победителем регулярного чемпионата КХЛ и Западной конференции стало московское "Динамо".

"Поздравляем московское "Динамо" с завоеванием Кубка континента - команда провела хороший регулярный чемпионат, показала результативную игру и впервые за 10 лет заполучила этот значимый трофей, - отметил Морозов. - Можно сказать, что регулярный чемпионат удался: качественный хоккей и совместная работа лиги и клубов привлекли на трибуны новых болельщиков. В этом сезоне мы вместе установили новый рекорд по средней посещаемости матчей КХЛ и надеемся, что в дальнейшем эта цифра - 6 622 зрителя - будет только расти".

"Определились все пары розыгрыша Кубка Гагарина, и их состав доказывает, что меры по увеличению конкуренции в лиге работают - "Спартак" и "Трактор" вернулись в плей-офф после годового отсутствия, громко заявила о себе "Лада" после возвращения в КХЛ, - добавил Морозов. - Со второго раунда команды из разных конференций сыграют друг против друга, нет сомнений, что это тоже добавит зрелищности решающему этапу сезона".

В первом раунде плей-офф действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА сыграет с ярославским "Локомотивом", московское "Динамо" встретится с минским "Динамо", петербургский СКА - с нижегородским "Торпедо", московский "Спартак" - с череповецкой "Северсталью". На Востоке магнитогорский "Металлург" сыграет с хабаровским "Амуром", омский "Авангард" - с тольяттинской "Ладой", уфимский "Салават Юлаев" - с челябинским "Трактором", казанский "Ак Барс" - с екатеринбургским "Автомобилистом".

Все серии плей-офф КХЛ пройдут до четырех побед. Во втором раунде команды из Западной конференции сыграют с представителями Восточной конференции. Плей-офф КХЛ стартует 29 февраля.