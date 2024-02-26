26 февраля, 18:51
КХЛ

Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Кубок Гагарина. Михаил Терещенко/ ТАСС
Кубок Гагарина
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 29 февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА в первом раунде плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграет с ярославским "Локомотивом". Армейцы заняли 6-е место в Западной конференции.

Победителем регулярного чемпионата КХЛ и Западной конференции стало московское "Динамо". В первом раунде плей-офф бело-голубые сыграют с минским "Динамо" (8-е место в Западной конференции). Петербургский СКА (2) встретится с нижегородским "Торпедо" (7), московский "Спартак" (4) сыграет с череповецкой "Северсталью" (5). "Локомотив" занял 3-ю строчку.

В Восточной конференции магнитогорский "Металлург" (1-е место) сыграет с хабаровским "Амуром" (8), омский "Авангард" (2) встретится с тольяттинской "Ладой" (7), уфимский "Салават Юлаев" (3) - с челябинским "Трактором" (6), казанский "Ак Барс" (4) - с екатеринбургским "Автомобилистом" (5).

Все серии плей-офф КХЛ пройдут до четырех побед. Во втором раунде команды из Западной конференции сыграют с представителями Восточной конференции. Плей-офф КХЛ стартует 29 февраля.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Гагарина становился ЦСКА. Всего красно-синие завоевали три титула. Также трижды главный трофей КХЛ выигрывал "Ак Барс". По два раза побеждали "Металлург", московское "Динамо" и СКА, по разу - "Авангард" и "Салават Юлаев".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

68

31

11

4

3

3

16

216-160

98

2

СКА

68

40

2

4

1

2

19

220-139

95

3

Локомотив

68

34

8

2

4

1

19

174-139

93

4

Спартак

68

36

3

1

4

4

20

233-189

88

5

Северсталь

68

30

1

5

3

5

24

203-185

80

6

ЦСКА

68

30

3

1

1

7

26

193-166

76

7

Торпедо

68

27

5

2

3

4

27

189-180

75

8

Динамо Мн

68

26

5

1

2

3

31

180-178

69

9

Куньлунь РС

68

15

6

4

2

4

37

159-222

56

10

Сочи

68

19

1

3

0

7

38

168-254

53

11

Витязь

68

14

4

2

4

4

40

133-224

48

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

68

35

7

2

4

3

17

212-167

95

2

Авангард

68

31

9

3

1

5

19

211-181

92

3

Салават Юлаев

68

36

4

2

2

4

20

196-143

90

4

Ак Барс

68

33

6

2

0

2

25

175-140

84

5

Автомобилист

68

26

5

6

4

4

23

163-157

82

6

Трактор

68

27

6

4

2

4

25

183-167

80

7

Лада

68

24

4

4

4

10

22

165-170

78

8

Амур

68

23

3

3

7

6

26

159-178

71

9

Нефтехимик

68

20

6

1

6

9

26

158-201

69

10

Сибирь

68

20

3

5

3

8

29

148-180

67

11

Адмирал

68

14

4

3

6

6

35

148-197

54

12

Барыс

68

12

4

5

3

5

39

137-205

50

  

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