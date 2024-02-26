Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 29 февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА в первом раунде плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграет с ярославским "Локомотивом". Армейцы заняли 6-е место в Западной конференции.

Победителем регулярного чемпионата КХЛ и Западной конференции стало московское "Динамо". В первом раунде плей-офф бело-голубые сыграют с минским "Динамо" (8-е место в Западной конференции). Петербургский СКА (2) встретится с нижегородским "Торпедо" (7), московский "Спартак" (4) сыграет с череповецкой "Северсталью" (5). "Локомотив" занял 3-ю строчку.

В Восточной конференции магнитогорский "Металлург" (1-е место) сыграет с хабаровским "Амуром" (8), омский "Авангард" (2) встретится с тольяттинской "Ладой" (7), уфимский "Салават Юлаев" (3) - с челябинским "Трактором" (6), казанский "Ак Барс" (4) - с екатеринбургским "Автомобилистом" (5).

Все серии плей-офф КХЛ пройдут до четырех побед. Во втором раунде команды из Западной конференции сыграют с представителями Восточной конференции. Плей-офф КХЛ стартует 29 февраля.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Гагарина становился ЦСКА. Всего красно-синие завоевали три титула. Также трижды главный трофей КХЛ выигрывал "Ак Барс". По два раза побеждали "Металлург", московское "Динамо" и СКА, по разу - "Авангард" и "Салават Юлаев".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 68 31 11 4 3 3 16 216-160 98 2 СКА 68 40 2 4 1 2 19 220-139 95 3 Локомотив 68 34 8 2 4 1 19 174-139 93 4 Спартак 68 36 3 1 4 4 20 233-189 88 5 Северсталь 68 30 1 5 3 5 24 203-185 80 6 ЦСКА 68 30 3 1 1 7 26 193-166 76 7 Торпедо 68 27 5 2 3 4 27 189-180 75 8 Динамо Мн 68 26 5 1 2 3 31 180-178 69 9 Куньлунь РС 68 15 6 4 2 4 37 159-222 56 10 Сочи 68 19 1 3 0 7 38 168-254 53 11 Витязь 68 14 4 2 4 4 40 133-224 48