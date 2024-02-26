Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА в первом раунде плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграет с ярославским "Локомотивом". Армейцы заняли 6-е место в Западной конференции.
Победителем регулярного чемпионата КХЛ и Западной конференции стало московское "Динамо". В первом раунде плей-офф бело-голубые сыграют с минским "Динамо" (8-е место в Западной конференции). Петербургский СКА (2) встретится с нижегородским "Торпедо" (7), московский "Спартак" (4) сыграет с череповецкой "Северсталью" (5). "Локомотив" занял 3-ю строчку.
В Восточной конференции магнитогорский "Металлург" (1-е место) сыграет с хабаровским "Амуром" (8), омский "Авангард" (2) встретится с тольяттинской "Ладой" (7), уфимский "Салават Юлаев" (3) - с челябинским "Трактором" (6), казанский "Ак Барс" (4) - с екатеринбургским "Автомобилистом" (5).
Все серии плей-офф КХЛ пройдут до четырех побед. Во втором раунде команды из Западной конференции сыграют с представителями Восточной конференции. Плей-офф КХЛ стартует 29 февраля.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Гагарина становился ЦСКА. Всего красно-синие завоевали три титула. Также трижды главный трофей КХЛ выигрывал "Ак Барс". По два раза побеждали "Металлург", московское "Динамо" и СКА, по разу - "Авангард" и "Салават Юлаев".
1
Динамо М
68
31
11
4
3
3
16
216-160
98
2
СКА
68
40
2
4
1
2
19
220-139
95
3
Локомотив
68
34
8
2
4
1
19
174-139
93
4
Спартак
68
36
3
1
4
4
20
233-189
88
5
Северсталь
68
30
1
5
3
5
24
203-185
80
6
ЦСКА
68
30
3
1
1
7
26
193-166
76
7
Торпедо
68
27
5
2
3
4
27
189-180
75
8
Динамо Мн
68
26
5
1
2
3
31
180-178
69
9
Куньлунь РС
68
15
6
4
2
4
37
159-222
56
10
Сочи
68
19
1
3
0
7
38
168-254
53
11
Витязь
68
14
4
2
4
4
40
133-224
48
1
Металлург
68
35
7
2
4
3
17
212-167
95
2
Авангард
68
31
9
3
1
5
19
211-181
92
3
Салават Юлаев
68
36
4
2
2
4
20
196-143
90
4
Ак Барс
68
33
6
2
0
2
25
175-140
84
5
Автомобилист
68
26
5
6
4
4
23
163-157
82
6
Трактор
68
27
6
4
2
4
25
183-167
80
7
Лада
68
24
4
4
4
10
22
165-170
78
8
Амур
68
23
3
3
7
6
26
159-178
71
9
Нефтехимик
68
20
6
1
6
9
26
158-201
69
10
Сибирь
68
20
3
5
3
8
29
148-180
67
11
Адмирал
68
14
4
3
6
6
35
148-197
54
12
Барыс
68
12
4
5
3
5
39
137-205
50