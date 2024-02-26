Участник Игр будущего из Петербурга назвал битву роботов самым зрелищным видом на турнире

Команда Daddy Bots уступила в финале коллективу DS Robotics из Индии

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Капитан команды Daddy Bots из Санкт-Петербурга, занявшей второе место в битве роботов на Играх будущего, назвал эту дисциплину самой зрелищной на турнире. Об этом Артем Юмашев рассказал журналистам.

"Битва роботов в Играх будущего - это самый зрелищный вид. Сложно придумать еще такое шоу: огромные машины весом больше 100 килограммов, это нужно видеть вживую, это сложно чем-то переплюнуть", - сказал он.

В финале Daddy Bots уступили коллективу DS Robotics из Индии. Робот петербургской команды загорелся прямо на арене.

"Мы старались, это первый наш робот, мы меньше года в этом спорте. У нашего робота отличное оружие, которое, к сожалению, вышло из строя в финальной битве. Наш робот называется "Папочка", название придумала наша дочка, ей полтора года. Она сказала "папа" и наделила нашу машину душой. И каждый из членов команды вложил в него частичку души и частичку своей жизни. Это практически год беспрерывной работы, бессонных ночей. Все это ради боя в три минуты", - рассказал спортсмен.

"Что касается призовых, мы еще даже не думали, как их потратим. Но определенно нужно вложиться в усовершенствование нашего робота и производственных мощностей. Мы работаем в гараже, где даже нет нормального отопления, с этим точно нужно что-то делать", - добавил Юмашев.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.