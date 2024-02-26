Федоров заявил, что рассчитывает на опыт игроков ЦСКА в плей-офф КХЛ

В первом раунде армейцы сыграют с "Локомотивом"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров рассчитывает на опыт игроков ЦСКА в матчах плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

ЦСКА занял шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и в первом раунде плей-офф сыграет с ярославским "Локомотивом".

"Что было раньше, то было раньше. Не думаю, что кто-то из ребят думает, что это команда, которую можно с наскока обыграть. Наши матчи складывались не лучшим образом. Плей-офф - это другая стадия чемпионата, здесь я надеюсь на наш опытный коллектив и определенную мудрость в игре", - отметил Федоров.

"Нам все системы понятны. Но концентрации не хватает на все 60 минут. Сезон был неоднозначный, мало было серий с победами, играли волнами. Нас больше волнует наша начинка игры, многое не складывалось", - добавил главный тренер ЦСКА.

Первый матч серии до четырех побед между "Локомотивом" и ЦСКА пройдет 29 февраля в Ярославле.