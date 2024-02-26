Хоккеист "Спартака" Морозов рассказал о своем самочувствии после травмы

Нападающий из-за повреждения не играл с 12 февраля

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Нападающий московского "Спартака" Иван Морозов чувствует себя нормально и готов играть матчи плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

В понедельник "Спартак" уступил минскому "Динамо" со счетом 2:4 в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Морозов сыграл первый матч после травмы, которую он получил 12 февраля в игре против ярославского "Локомотива".

"Со мной все нормально, я готов играть матчи плей-офф. Хоть сегодняшняя игра никак на турнирную таблицу не влияла, мы выходили с серьезным настроем, хотели победить, как и в любом другом матче, и завершить регулярный чемпионат победой. Матч был важен для нас, так как мы готовимся к плей-офф, нам нужно проводить свои наработки, отрабатывать тактику. Мы проанализируем свои ошибки и, уверен, подойдем к плей-офф в хорошем настроении и полной готовности", - сказал Морозов.

"Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф красно-белые сыграют с череповецкой "Северсталью".