Кудашов назвал "Динамо" потерпевшей стороной из-за неопределенности с календарем игр

В первом раунде бело-голубые сыграют с "Динамо" из Минска

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" в ситуации перед стартом плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) находится в качестве потерпевшего из-за неопределенности с датой старта своего выступления в Кубке Гагарина. Об этом журналистам рассказал главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.

Согласно календарю, "Динамо" должно начать плей-офф матчем с минским "Динамо" 1 и 3 марта у себя дома. Матч 3 марта накладывается по времени на игру Мир - Российской премьер-лиги "Динамо" - "Локомотив", которая также должна состояться на "ВТБ-Арене".

"Мы примем все, что есть, хотелось бы получить план подготовки. Мы не знаем, что, чего и где. Команда заняла первое место и еще может быть потерпевшей. Возможно, я утрирую, но она даже в худших условиях, чем команда, занявшая восьмое место", - сказал Кудашов.

Главный тренер бело-голубых не считает особым моментом победу в регулярном чемпионате. "Какой это титул, что он дает? В плане работы тренерского штаба и организации - да. Пройти такой длинный сложный путь в ограниченных условиях тяжело, у нас не такая громадная скамейка запасных. Но все сработали хорошо", - отметил он.