Миронов: хоккеисты "Динамо" перед плей-офф забыли все, что было в регулярном чемпионате

Московская команда стала победителем регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Капитан московского "Динамо" Андрей Миронов рассказал, что игроки команды сразу после заключительного матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным ЦСКА на собрании решили забыть об итогах первого этапа сезона. Об этом Миронов рассказал ТАСС.

"Динамо" стало победителем регулярного чемпионата КХЛ. Матч с ЦСКА завершился победой бело-голубых со счетом 4:3 в овертайме.

"Сразу после матча у нас прошло собрание, мы решили сразу забыть все, что было в регулярном чемпионате, и теперь готовимся к матчу с минчанами", - сказал Миронов.

В первом раунде плей-офф бело-голубые сыграют с минским "Динамо". "Что скажу про их "Динамо"? В плей-офф нет слабых соперников, все сильные. У них хорошая быстрая команда, будем готовиться", - отметил Миронов.