Хоккеист минского "Динамо" Волков назвал матч со "Спартаком" хорошей репетицией плей-офф

Белорусская команда в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с "Динамо" из Москвы

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Спартака" стал хорошей репетицией плей-офф для минского "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал нападающий белорусского клуба Александр Волков.

В понедельник "Динамо" победило "Спартак" со счетом 4:2.

"Непростой матч, это была последняя игра в регулярном чемпионате, играли против сильного соперника при большом количестве болельщиков. Это была очень хорошая репетиция плей-офф. Повторю, мы играли против очень сильного соперника, и я считаю, что мы хорошо сегодня справились. Всегда приятно завершать какой-то этап победой", - сказал Волков.

Минский клуб занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где сыграет с победителем регулярного чемпионата московским "Динамо". "С одной стороны, выполнили задачу, попали в плей-офф, но с другой - мы могли быть гораздо выше. Не все у нас получалось по ходу сезона, но теперь все самое интересное впереди", - отметил собеседник агентства.