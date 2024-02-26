Нестеров: хоккеисты ЦСКА не думали о возможных соперниках по первому раунду плей-офф КХЛ

Армейцы в первом раунде сыграют с "Локомотивом"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Игроки московского ЦСКА не смотрели в турнирную таблицу и не концентрировались на возможных соперниках по первому раунду плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал капитан армейцев Никита Нестеров.

Победитель Кубка Гагарина двух последних лет в понедельник уступил в гостях московскому "Динамо" в овертайме со счетом 3:4.

"Мы контролировали игру 55 минут, но потом допустили глупые удаления. Игра сломалась, и это помешало добиться того результата, который хотели", - сказал Нестеров.

ЦСКА занял шестое место в Западной конференции. "Мы постоянно разговариваем на эту тему, потому что выступление должно быть на высшем уровне. Сегодня была последняя игра регулярного чемпионата, и я надеюсь, что в плей-офф мы будем показывать совсем другую игру", - отметил защитник армейцев.

ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с ярославским "Локомотивом". Если бы по итогам заключительного дня регулярного чемпионата команда опустилась на седьмую строчку, ей пришлось бы играть с петербургским СКА.

"Мы не смотрели в турнирную таблицу и играли, не зная результатов других матчей. Может быть, у вас были какие-то мысли, но мы на эту тему не думали. Что касается "Локомотива", то это хорошая команда. Прошлый сезон остался в прошлом, нас ждет новый плей-офф. Готовимся по-новому, а тренеры все разберут", - сказал Нестеров.