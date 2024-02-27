Защитник ЦСКА Дыбленко считает, что в плей-офф хоккеисты будут играть с другими эмоциями

В первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с "Локомотивом"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. В Кубке Гагарина хоккеисты будут играть с совершенно другими эмоциями, нежели в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко.

ЦСКА, являющийся победителем Кубка Гагарина двух последних лет, в заключительном матче регулярного чемпионата уступил в овертайме московскому "Динамо" со счетом 3:4.

"Нас подвели ненужные удаления, поэтому мы не выстояли и пропустили. Наверно, подустали немного. Бывают такие периоды и сезоны, но сейчас начинается новый этап, где психология будет работать по-другому, - сказал Дыбленко. - Мы забыли регулярный чемпионат и сейчас будем готовиться к плей-офф. У нас не было таких мыслей, чтобы передохнуть в регулярке. Мы ставили задачу себя проявить везде, как всегда раньше это делали. Но в этом году нам это не удалось".

Армейцы в первом раунде Кубка Гагарина сыграют с ярославским "Локомотивом". Если бы по итогам заключительного дня регулярного чемпионата команда опустилась на седьмую строчку, ей пришлось бы играть с петербургским СКА.

"Я лично заглядывал в таблицу, смотрел, что может быть "Локомотив" или СКА. Мне без разницы с кем играть, это два хороших соперника. Вообще без проблем, кто есть сейчас, с тем и будем играть. По итогам регулярного чемпионата СКА кажется более сильной командой, чем "Локомотив". Но никто не знает, как они будут играть в плей-офф. Мы не смотрим соперников, мы готовимся. Игроки, которым не удалось проявить себя в регулярном чемпионате, часто реализуют себя в плей-офф. Там другая психология, на других эмоциях люди выходят", - отметил Дыбленко.

Первые матчи "Локомотива" и ЦСКА запланированы в Ярославле 29 февраля и 2 марта.