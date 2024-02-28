Хачанов нацеливается на попадание в топ-10 рейтинга ATP и победу в турнире Большого шлема

В обновленной в понедельник версии рейтинга россиянин занимает 15-е место

ДУБАЙ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Попадание в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и победа на одном из турниров Большого шлема являются целями российского теннисиста Карена Хачанова. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Конечно, эти цели остаются. Есть краткосрочные, есть долгосрочные. Опять же, в том году я на неделю-две вошел в десятку. Может быть, кажется, что это ерунда. Я даже не успел этого почувствовать. Но на психологическом уровне я добился того, к чему стремился несколько лет. После того как я был восьмым, я вылетел из десятки и стоял 12, 15, 20-м. Близко, но не в десятке", - сказал Хачанов.

"Опять же, результаты говорят сами за себя. На Больших шлемах, больших турнирах появилось больше стабильности. Чувствую, что я прибавляю. То, над чем я работаю, дает свои плоды", - добавил теннисист.

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и является победителем шести турниров под эгидой организации, один из которых он выиграл в текущем сезоне. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.