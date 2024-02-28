Карен Хачанов: Олимпийские игры для теннисистов — пятый турнир Большого шлема

Россиянин Карен Хачанов занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. 24 февраля он выиграл турнир в Дохе, а сейчас борется за победу на соревнованиях в Дубае

В интервью ТАСС спортсмен рассказал о целях на сезон, отношении к выступлению на Олимпийских играх, знакомстве с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым.

— Вы, кажется, не брились после победы в Катаре. Это на удачу, как делают хоккеисты?

— Я даже не думал об этом. Просто не люблю бриться полностью. Мог бы чуть-чуть, но решил — ладно, оставлю. Как отыграю турнир в Дубае, так и побреюсь. Схожу в барбершоп. (Смеется.)

— Победа в Катаре насколько важна для вас? Придала уверенности?

— Конечно важна, что за вопрос. Как и любая победа. Неважно, когда, где, что, почему, зачем. Ты просто выиграл турнир, а титул всегда добавляет не только уверенности, но и осознания того, что ты проделываешь работу в нужном направлении. И для себя, и для команды это как знак, что ты на верном пути. Так что это [победа в Дохе], конечно же, важно. Как на психологическом, так и на техническом, физическом и на всех уровнях. В плане поддержания формы и всего.

— В конце прошлого сезона вы говорили, что в 2024 году хотите попасть в десятку и выиграть турнир Большого шлема. Насколько вы к этим целям приближаетесь?

— Конечно, эти цели остаются. Есть краткосрочные, есть долгосрочные. Опять же, в том году я на неделю-две вошел в десятку. Может быть, кажется, что это ерунда. Я даже не успел этого почувствовать. Но на психологическом уровне я добился того, к чему стремился несколько лет. После того как я был восьмым, я вылетел из десятки и стоял 12-м, 15-м, 20-м. Близко, но не в десятке.

Опять же, результаты говорят сами за себя. На Больших шлемах, больших турнирах появилось больше стабильности. Чувствую, что я прибавляю. То, над чем я работаю, дает свои плоды.

— У вас была травма в прошлом году…

— Да, травмировался на 3,5 месяца — это помешало закончить выше. Будем судить объективно. Я пропустил большие турниры, и после травмы всегда нелегко возвращаться. Но я закончил сезон на хорошем уровне, хотя хотелось бы лучше.

Да, мои цели не поменялись, и я рад, что я на верном пути. Надеюсь, в этом году буду продолжать так же.

— Если разрешат выступить на Олимпиаде, вы поедете?

— Я всегда говорил, что это особенный турнир. Конечно, в связи со сложившейся ситуацией и всем тем, что происходит, все получается более размытым. Не знаю. Пусть сперва примут решение — можно, нельзя, какие критерии отбора. От этого будем отталкиваться.

Но я всегда говорил, что Олимпиада для меня в приоритете. Тем более это такое соревнование, которое бывает раз в четыре года. Для нас, теннисистов, это пятый турнир Большого шлема. Многие атлеты мечтают просто там поучаствовать, просто побывать на таком соревновании. Мне же удалось завоевать серебряную медаль, но хотелось бы золотую.

— Вы же живете здесь, в Дубае?

— Да.

— Недавно американский журналист Такер Карлсон посетил Москву и был в восторге. Можете сравнить Дубай и Москву?

— Я всегда говорил, что Москва — это один из лучших городов в мире. Хотели бы с семьей жить там, но я уехал достаточно давно из-за теннисной карьеры. Еще в 16 лет. Начал тренироваться за границей. До 16 лет жил в Москве и тренировался на "Спартаке". Условия в Москве такие, что тренируешься в зале восемь месяцев в году, а мы 12 месяцев в году играем на солнце. Это первая причина.

Что же касается разницы между Дубаем и Москвой. Я ощущаю: Дубай — это Москва на море. Сейчас здесь очень много россиян, русскоговорящих. Опять же, это давно стало местом, куда все русские ехали, [люди] из Казахстана, стран СНГ. И просто здесь много европейцев, американцев. Мне здесь комфортно. Шесть месяцев в году живем здесь, зимой. Потом, когда у нас европейская серия — с апреля по август, — мы перебираемся в Европу. Удобнее летать.

В Москве же мы всегда много были в осенний период. Когда были турниры в Санкт-Петербурге, Москве, китайская серия проводилась и было удобно. В этот период до сих пор прилетаем в Москву. И после Австралии я прилетал в Москву на несколько дней. У меня там вся семья, друзья.

— Не так давно я общался с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым. Он рассказал, что помимо всего прочего пытается играть в теннис. Он вспоминал, как с вами играл…

— Роман вообще большой герой. Большое уважение. Я ему это несколько раз писал, говорил вживую, когда мы с ним познакомились в Санкт-Петербурге. Низкий поклон и уважение ему. То, что он пытается заниматься спортом и жить полноценной жизнью... Очень рад был с ним познакомиться. Олимпийский чемпион. Мне кажется, все предпосылки [играть в теннис] у него есть. И дочка у него занимается — мы и с ней поиграли, удалось познакомиться. Желаю Роману и его прекрасной семье большой удачи.

— У него скоро выходит фильм…

— Здорово. Буду смотреть.