В "Северстали" считают, что на игре команды в первом матче плей-офф КХЛ сказалось волнение

Череповецкая команда проиграла московскому "Спартаку" со счетом 2:3, пропустив все шайбы в первом периоде

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Неудачное для череповецкой "Северстали" начало первого матча плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Спартаком" могло быть связано с мандражом и отсутствием должного опыта. Такое мнение ТАСС высказал директор череповецкого клуба Николай Канаков.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 3:2. По ходу матча красно-белые выигрывали с разницей в три шайбы, забив все голы в первом периоде.

"Наверное, сказался мандраж, молодая команда, возможно, неопытность, хотя по статистике первый период был равным. Во втором периоде игра выровнялась, мы владели инициативой, и нам немного не хватило удачи в третьем", - сказал Канаков.

"Соперник разобрал нашу игру, применил персональную опеку. Это плей-офф, только первая игра, все впереди. Думаю, послезавтра будет совершенно другая игра", - добавил директор "Северстали".

Следующий матч серии до четырех побед пройдет в Москве 2 марта.