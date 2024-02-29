"Спартак" начал плей-офф КХЛ с победы над "Северсталью"

Встреча завершилась со счетом 3:2

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:2 дома обыграл череповецкую "Северсталь" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 8 048 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Порядин (7-я минута), Егор Савиков (9) и Михал Чайковски (17). У проигравших отличились Кирилл Пилипенко (17) и Данил Аймурзин (49).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Спартака". Красно-белые по итогам регулярного чемпионата заняли 4-е место в Западной конференции. "Северсталь" закончила турнир на 5-й строчке.

Второй матч серии пройдет 2 марта в Москве.