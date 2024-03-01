Матыцин: Минспорт работает над предложением по созданию нацпроекта "Спорт России"

Вне всякого сомнения, спорт будет оставаться важной частью государственной политики, отметил министр

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ работает над предложением по созданию нового национального проекта "Спорт России", который даст возможность планировать деятельность отрасли до 2030 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы сейчас с нашими коллегами из других министерств, ведомств и регионами, спортивными организациями работаем над предложением по национальному проекту "Спорт России", который расширит деятельность и действия федерального проекта. В то же время он даст возможность планировать работу на ближайший минимум шестилетний период - до 2030 года, - рассказал Матыцин. - В каких форматах будет развиваться спорт, будет ли это государственная программа, федеральный проект или национальный проект - примет решение президент. Но, вне всякого сомнения, спорт будет оставаться важной частью государственной политики".