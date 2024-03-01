Олег Матыцин: спорт воспитывает человека, готового защищать интересы своей страны

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в интервью ТАСС рассказал о ключевых моментах итоговой коллегии ведомства, стратегии развития спорта в стране, важности проведения Спартакиад, готовности субъектов к международным соревнованиям и возможном выступлении россиян на Олимпийских играх в Париже

— Олег Васильевич, на выставке "Россия" состоялась итоговая коллегия Минспорта. Обсуждались многие вопросы, прозвучало много цифр. Что для вас стало ключевым моментом?

— Итоговая коллегия — это традиция, и не только Министерства спорта, всех федеральных органов исполнительной власти. В этот раз мы предложили провести итоговую коллегию в рамках Дня спорта на выставке "Россия". Считаем, что это обоснованное решение. Таким образом мы привлекли внимание и дали возможность людям из регионов, руководителям подведомственных организаций, всем спортивным федерациям, просто любителям спорта приехать и быть участниками коллегии, познакомиться с тем, чем занимается Министерство спорта, какие у нас есть достижения, а они, без всякой скромности могу сказать, есть, и понять, что спорт — это не нечто автономное, это часть нашей российской государственной системы, часть нашей жизни.

Мы подготовили доклад, исходя из реалий сегодняшнего дня. Прежде всего, конечно, основа — это выполнение стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года. В связи с санкционным, а также ковидным периодами туда были внесены определенные дополнения. Главное, что цели, которые в стратегии определяются, полномерно достигаются — и по обеспеченности, и по вовлеченности людей в спорт, и по удовлетворенности людей деятельностью в реализации программ. Зон риска, как сейчас принято говорить, мы не увидели, но и успокаиваться нельзя, потому что сложности у нас не уменьшаются, а только прибавляются с учетом позиций международных федераций.

Но, с другой стороны, и это на коллегии мы тоже отмечали, время трудностей — время возможностей. Все это дает нам сейчас возможность оценить наши ресурсы, возможности регионов, возможности федераций, консолидации усилий вокруг государственной власти. Мне как главе Министерства спорта было приятно, что многие говорили о необходимости усиления роли государства в управлении спортом, централизации усилий, необходимости усиления контрольных функций. Хотя дело не в контроле самом по себе, дело в том, что мы должны обладать всей информацией и иметь возможность влиять на решения, которые принимаются и федерациями, и региональными руководителями.

Стратегия — это основа для отчета и разговора на коллегии. Важным было, конечно, посмотреть, как реализовывается федеральный проект "Спорт — норма жизни", федеральный проект "Бизнес-спринт. Я выбираю спорт", как развивается комплекс ГТО, как ведется подготовка профессиональных кадров, как развивается спортивная инфраструктура. Важным позитивным элементом стала часть коллегии, когда мы открывали вместе с Дмитрием Николаевичем Чернышенко и Игорем Евгеньевичем Левитиным объекты в различных регионах нашей страны, построенные в рамках программы "Спорт — норма жизни". Многое решается, но нас 89 субъектов, многое еще предстоит сделать.

Обсудили и вопросы международного сотрудничества и нашей позиции по участию спортивных федераций в международном календаре, по допуску наших российских спортсменов. Еще раз подчеркнули — недопустимо следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета и международных федераций, когда они переходят так называемую красную черту, требуя от российских и белорусских спортсменов осуждения политики государства, действий президента. Мы этого делать никогда не будем и не допустим попрания прав российских спортсменов.

В Олимпийской хартии определено — в статьях четвертой и шестой, — что спорт должен быть свободен от дискриминации, равными должны быть права независимо от религиозной принадлежности, политической направленности, убеждений и так далее. Будем на этом стоять, ждем финальных решений со стороны Международного олимпийского комитета по допуску наших спортсменов к соревнованиям. Будем принимать решения вместе со спортсменами, со спортивными федерациями.

Отдельное внимание было уделено работе с новыми регионами, на новых воссоединенных территориях, где есть необходимость укрепления инфраструктуры, подготовки кадров, увеличения вовлеченности в спортивные соревнования.

Это и большая ответственность для нас, и большая радость, что спорту уделяется внимание со стороны правительства. Дмитрий Николаевич Чернышенко как курирующий вице-премьер выступил с пожеланиями и рекомендациями, с оценкой деятельности Министерства спорта. Игорь Евгеньевич Левитин как помощник президента также высказал и предложения и дал оценки и рекомендации на следующий этап нашей работы. У меня осталось ощущение конструктивного диалога, понимания общей задачи и, главное, готовности работать в общей команде и федеральных ведомств, и регионов, и их глав, и спортивных федераций.

Мы были очень рады тому, как прошла Спартакиада, — ее принимали пять регионов. К этим соревнованиям введены новые объекты, статус победителей мы стараемся сделать намного выше и в социальном, и в материальном плане, что тоже, наверное, значимо. Решением правительства победители, призеры и тренеры награждаются и призами, и материально поощряются в размерах, соответствующих победам на чемпионатах мира. Думаю, что разговор состоялся очень позитивный.

Понимаем, что 2024 год — важный для всей нашей страны и для спорта, безусловно. Президент уделяет огромное внимание спорту. Несколько дней назад открылись Игры будущего в Казани, новый мощный инновационный проект, инициированный президентом.

Президент был на открытии вместе с другими руководителями государств. Еще раз подчеркну, что спорт — это площадка, платформа для формирования здорового поколения, социально стабильного общества. И Россия будет продолжать оставаться важным игроком на международном поле и задавать соответствующие стандарты. И ни в коей мере никому не позволит посягать на нашу самостоятельность в принятии решений.

— В 2024 году завершается действие программы "Спорт — норма жизни", что дальше?

— Я акцентировал внимание руководителей регионов и всех наших подведомственных организаций, что надо сделать максимально возможное для того, чтобы выполнить все показатели программы, федерального проекта.

Мы сейчас с нашими коллегами из других министерств, ведомств, регионов и спортивных организаций работаем над предложением по национальному проекту "Спорт России", который расширит деятельность и действия федерального проекта. В то же время он даст возможность планировать работу на ближайший минимум шестилетний период — до 2030 года. В каких форматах будет развиваться спорт, будет ли это государственная программа, федеральный проект или национальный проект, примет решение президент. Но, вне всякого сомнения, спорт будет оставаться важной частью государственной политики.

Необходимо соответствующее финансирование и по созданию федеральных баз, и по подготовке кадров, и по развитию инфраструктуры. Мы на этот следующий шестилетний период будем делать основной акцент на развитие массового спорта, формирование инфраструктуры, развитие детско-юношеского спорта, семейного спорта — 2024 год — это Год семьи. Мы все прекрасно помним советское время, программу "Мама, папа, я — спортивная семья". Дело даже не в названии, а в том, что реально спорт сейчас является такими скрепами, которые позволяют укреплять в том числе и институт семьи. Для нашей страны важно формировать в том числе идеологию людей, уважающих свою страну, свою культуру, свои традиции. Поэтому надеемся, что спорт так или иначе найдет свое место. В каких форматах — увидим. Много проектов, много общественных организаций, много инициатив, которые рождены в эти предыдущие несколько лет. Я абсолютно уверен, они будут продолжены.

— Перед Спартакиадой было мнение, что было бы интересно увидеть соревнования в олимпийском Сочи. Не было такой идеи?

— Часть дисциплин проводилась на олимпийском объекте "Санки", Краснодарский край был активным участником организации Спартакиады. Более того, 7 февраля открылась Спартакиада учащихся, что тоже весьма символично как наследие Олимпийских игр. И Сочи, территория "Сириус", практически все спортивные объекты продолжают быть активной частью нашего соревновательного плана и плана подготовки спортсменов. Здесь, наверное, вопрос в том, насколько необходимо концентрировать в одном городе участие или организацию соревнований.

Спартакиаду приняли пять регионов — Челябинская область, Красноярский край, Краснодарский край, Свердловская область, Тюмень. Мы видим, что это очень позитивный элемент, который дает возможность главам субъектов, правительству субъектов обратить внимание и сформировать профессиональную команду либо укрепить команду по организации проведения соревнований. Думаю, что это хороший стимул.

Хотя я слышал разговоры, что интерес распыляется, не концентрируется на каком-то одном городе, где можно было привлечь большее количество людей. Но это опять к вопросу о том, что мы — громадная страна с колоссальными возможностями. И импульс, который дает Спартакиада, — это очень важный элемент построения национальной системы спорта. Я уже слышал от многих глав субъектов желание включиться в этот процесс, будь то летняя или зимняя Спартакиада. У них есть желание войти в эту конкурентную среду и представить свои возможности.

В Златоусте открылся фантастический биатлонный комплекс, и появился он в том числе благодаря тому, что там проводилась Спартакиада. Полные трибуны, мирового уровня стадион, удовлетворение и радость Светланы Ишмуратовой, именем которой назван комплекс, и всех спортсменов, и зрителей, которые с первого до последнего момента соревнований были на стадионе. В Магнитогорске аналогичная ситуация. Таким образом мы большее количество людей делаем соучастниками этого действия.

А Сочи живет, он наполняется календарем, там проводятся и сборы, и соревнования — наследие Игр очень активно развивается. Будем рассматривать олимпийское наследие как часть нашей дальнейшей программы.

— Какие-то конкретные планы на следующую Спартакиаду уже есть, определены ли конкретные регионы, которые ее примут?

— Решения пока не приняты. Мы сейчас рассматриваем возможность ее организации в более активном режиме. И даже если ситуация на международной арене не изменится, мы считаем, что Спартакиада — это очень хороший импульс и критерий развития спорта в регионах, смотр нашего ближайшего резерва. Что, в принципе, является нашей главной задачей.

Официально по итогам Спартакиады формируются сборные команды, их резерв, выстраивается политика Министерства спорта в отношении базовых видов спорта в регионах. Это хороший смотр-конкурс, если можно так сказать. Поэтому по летним видам у нас очень много предложений, начиная с Дальнего Востока и до самого запада. И сейчас действительно очень многие субъекты Российской Федерации обладают возможностями проведения соревнований на самом высоком уровне.

Но у нас помимо Спартакиады продолжаются чемпионаты России, мы сейчас говорим об Играх стран СНГ, о расширении этого формата. Скоро будут проводиться Игры БРИКС. Стоит задача все-таки сделать наши национальные чемпионаты действительно статусными. И на коллегии мы тоже об этом говорили. Я упоминал, что звание чемпиона России должно быть сравнимо с самыми высокими спортивными званиями.

Мы помним нашу историю отечественного спорта, Советский Союз. Была очень сильная конкуренция между республиками. Сейчас необходимо усилить или сформировать конкуренцию между субъектами Российской Федерации, где тоже есть спортивные школы, институты, тренерские школы. Надо в ближайшее время, минимум за шесть лет, прийти к тому, что чемпионат России будет действительно очень знаковым, очень мощным событием с участием абсолютно всех — и сборных команд, и резерва.

— А за счет чего этого можно достигнуть? Некоторое время назад мы беседовали с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным, который вспоминал, что в его годы чемпионов СССР по борьбе знали в лицо, их на улицах люди узнавали. Почему тогда это было возможно?

— Здесь несколько моментов. Информационное сопровождение спортивных мероприятий, понимание того, что герои спорта — герои жизни. Важно, чтобы это звание завоевывалось в очень тяжелой конкурентной спортивной борьбе. Это значит, что нужно большое количество соревнований, что школы, субъекты должны быть тоже сильными. Это выстраивание пирамиды соревнований начиная с детского возраста. И потом для того, чтобы стать чемпионом, надо пройти все стадии отбора, как это раньше было. В данном случае это республиканский уровень, субъектный, окружной и уровень чемпионата России. В предыдущие годы большая часть сборных команд и тренировалась, и выступала на соревнованиях за рубежом. И таким образом мы лишали возможности быть частью конкурентной борьбы нашу молодежь. Фактически иногда складывалось такое право на многие годы — быть членом сборной команды. И у них не всегда была необходимость участвовать в тех же российских соревнованиях. И мы сами себя, я так думаю, ограничили в этом масштабном селекционном процессе.

Сейчас все сборные команды здесь, все участвуют во всех соревнованиях. Молодежь старается соответствовать этим стандартам, участвовать в соревнованиях, учиться у сильнейших. Но нужно время. Элитный спорт всегда должен быть частью общей модели спорта, общей системы. Раньше говорили "от массовости к мастерству, от значка ГТО к олимпийской медали" — вот это должны быть не простые слова. Должны быть равные конкурентные условия для того, чтобы войти в сборную. И тогда звание чемпиона России станет знаковым. И соответствующий уровень сопровождения в социальных сетях, на телевидении, радио для понимания того, что это люди, которые своим трудом заслужили право быть на вершине спорта.

В то же время это требует и от них воспитания, культуры, это должны быть ролевые модели, которые гордятся не только своими достижениями, а понимают, за счет чего они этого добились — благодаря тренерскому труду, родителям, региону, спортивной школе. То есть спортивный результат должен быть квинтэссенцией совместной общей командной работы. И тогда это будет формировать культуру общества, и ребенок, который в спорт приходит, гордится этим и стремится быть не только победителем, но и членом одной большой спортивной команды, где есть традиции, культура, достижения. Это требует значительных усилий.

Да, в течение какого-то времени этому уделялось недостаточно внимания. По большому счету спорт — это в хорошем смысле слова идеология здорового общества, уважения к традициям, готовности защитить честь своего коллектива, если надо, то и в боевых условиях. И здесь тоже нечего миндальничать, об этом надо открыто говорить. Спорт воспитывает здорового человека, готового в любых условиях защищать интересы своей страны на спортивных площадках, а если понадобится, то и не на спортивных.

— Вместе с тем важный момент — ротация в сборных. Мы наблюдаем в некоторых федерациях ситуации, когда условный спортсмен, достигнув определенных вершин в спорте, уходит в статус запасного. В этом статусе он может находиться годами. Насколько это верная история, и не следует ли в этой ситуации прибегать к каким-то критериям? Возможно, чтобы спортсмен за собой звание запасного сохранял, ему хотя бы раз в год нужно выступить на каких-то стартах?

— Спорт — это конкурентная среда. И быть членом сборной, даже запасным, — это действительно право, которое надо завоевывать на спортивных аренах, на спортивных площадках, показывая соответствующие результаты. Исключительные ситуации происходят из-за того, что нет конкуренции, нет достаточного количества людей. Если бы была более активная конкурентная среда, если бы было больше мотивированных молодых спортсменов и если бы, что обязательно, членство в сборной определялось соответствующим результатом — спортивный критерий был бы главенствующим. Бывает так, что талантливый спортсмен получил травму либо недовосстановился и по каким-то причинам не показал результат. Но это исключение должно быть на решении тренерского совета. А по большому счету объективными критериями должны быть результаты выступления на соревнованиях.

— Тема смены спортивного гражданства сейчас уже немножко затихла. На данном этапе можно утверждать, что массового перехода не случилось?

— Массового перехода не случилось. Если бы он случился, этот вопрос бы более активно обсуждался. Я думаю, те, кто принял решение перейти, они уже перешли. И их переход не вызвал никакой турбулентности в спортивном сообществе, не вызвал дефицита талантливых спортсменов, членов сборных команд ни в одной из федераций.

Да, так сложились обстоятельства, люди приняли решение, бог им судья. Но система продолжает развиваться, и мы видим это на примере практически всех федераций. Где-то создаются новые форматы соревнований, где-то традиционные развиваются.

Растет молодежь, члены нашей сборной, выдающиеся спортсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы мира продолжают оставаться с нами и вдохновлять молодых ребят на достижения. Повод задуматься есть — причины у всех разные, у каждого своя судьба. Но проанализировать, понять, почему люди приняли такое решение, конечно, важно. И в каждом случае тренерам и федерациям, Министерству спорта и Олимпийскому комитету России нужно действовать, где мы можем. Но не через запреты выезда, а через создание условий, через объяснение людям, что они приобретают и что они теряют в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Вот, наверное, в чем наша задача, потому что некоторые решения были приняты на эмоциональном уровне — "вот что-то там сложилось, вот я сейчас уеду, мне там предлагают". Но не понимают того, что здесь у них есть социальные гарантии, есть право представлять свою страну на крупных соревнованиях и оставаться примером для других в самых непростых ситуациях. Это немаловажно, об этом тоже надо говорить. Но предмет для размышления есть, надо этому уделять внимание.

— Сейчас достаточно мало видов спорта остается в международной олимпийской обойме — отлично выступают дзюдоисты, бьется молодежь в борьбе. Бьется как может, им даже не на все соревнования удается попасть. Ситуации у всех разные. Но это наши спортсмены, и они стараются пробиться, отобраться на Игры. Как вы считаете, такую Олимпиаду в нашей стране показывать стоит?

— Всегда говорят, что нет места политизации в спорте. И нам не надо с нашей стороны политизировать Олимпийские игры. Да, это крупное важное соревнование, для кого-то важнейшее в жизни. И принимая решение об участии в этих соревнованиях, я думаю, нельзя включать политический накал и в обсуждении, и в принятии решений со стороны спортсменов и тренеров. Президент России поручил Министерству спорта, Олимпийскому комитету разобраться с этой ситуацией, сформировать предложение по участию наших атлетов в Олимпийских играх. Я думаю, что в самое ближайшее время мы внимательно изучим все обстоятельства вместе со спортивными федерациями, со спортсменами, с тренерами, с Олимпийским комитетом и будем рекомендовать спортсменам. Они в любом случае примут участие в качестве нейтральных спортсменов. Но я считаю, что, какое бы решение они ни приняли, нам надо бережно относиться к этому достоянию. Я имею в виду спортсменов и тренеров. И с уважением относиться к их решениям.

— Тем временем жизнь спортивная в России кипит. Сейчас проходят Игры будущего. Вы еще не попробовали себя в фиджитал?

— В фиджитал нет, у меня пока и в классическом спорте нет достаточно времени, чтобы активно заниматься. Но дело не в этом. Мы видим, что это — веяние времени, тенденции, которые рождены в нашем цифровом мире. И то, что президент Российской Федерации эту тенденцию почувствовал и инициировал проведение этих Игр, что сформирован такой проект, который мы предложили мировому сообществу, — это очень важно. Важно, потому что мы учитываем интересы молодежи, мы даем возможность им развиваться в самых разных форматах, будь то классический, будь то цифровой спорт.

И самое главное, мы не делаем необходимость выбора — либо то, либо другое. Мы предлагаем сочетание, гармонизацию двух направлений, и современный человек, наверное, должен уметь действовать и в цифровом поле, и быть компетентным с точки зрения своих физических кондиций.

Старт дан, и старт достаточно успешный. К нему большое внимание со стороны других государств. Как это будет развиваться, зависит от нас, от желания молодежи, от инфраструктуры, которая должна быть создана. Это не просто открыть спортивную площадку: центр для киберспорта — это некий комплекс зданий, объектов, которые позволяли бы людям заниматься и тем и другим направлением. Как любой вызов — это всегда интересно. И как это будет реализовываться, зависит от нас и наших друзей и партнеров.

— Впереди у нас еще немало международных стартов, какова на данный момент готовность к ним?

— По Играм БРИКС решения приняты, они были сформированы с учетом мнения министров спорта стран. Также мы решили, что это будут открытые Игры, уже разосланы приглашения в чуть более 50 стран. Мы видим позитивный отклик, прежде всего со стороны стран БРИКС. На коллегии в рамках Дня спорта был принят флаг Игр БРИКС от Южно-Африканской Республики. Казань готова, в этом городе сформирована профессиональная команда управленцев, спортивные объекты, созданы очень комфортные логистические условия.

По Играм дружбы также ведется очень активная работа. Один из вопросов связан с приглашением и работой с потенциальными участниками этих Игр. В определенной мере мы видим не совсем конструктивное, я бы так сказал, отношение отдельных организаций к этим Играм. Попытки их как-то локализовать и не рекомендовать участвовать в этих событиях. Но здравый смысл и здоровые силы, я думаю, возьмут верх. Интерес есть тем более, что и те и другие Игры — Игры БРИКС и Игры дружбы, — они не являются альтернативными. Мы это много раз говорили. Игры БРИКС — это в принципе межправительственный формат, так же как Игры СНГ, и они не являются юрисдикцией Международного олимпийского комитета или международных спортивных федераций. И они ни в коем образе не находятся в конфронтации с международным календарем.

Поэтому надеемся, что будет хорошее участие, обеспечим, безусловно, с российской стороны максимальный комфорт и максимально высокие стандарты.

У нас пройдут еще игры "Дети Азии" в Якутске в июне. Это тоже очень важный и уже традиционный формат, и подтвердились уже очень многие страны для участия. Поэтому здесь думаю, что нам не надо терять много времени на реакции, на позиции международных организаций. Это наши проекты, инициированные в России, но для международного сообщества. И мы в данном случае задаем эти стандарты — стандарты открытости, гостеприимства, уважения, в отличие от некоторых, к олимпийским ценностям, к Олимпийской хартии, к доступу и равенству всех к участию в соревнованиях. Мы всегда рассматриваем спорт как важную площадку для построения стабильного мира.

— Летом отмечалось 100-летие государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. И этот юбилей наш спорт встречал в по-настоящему переломный момент. Чего бы пожелали российскому спорту на ближайшие 100 лет?

— Стабильного развития. Оставаться преданным нашей традиции, нашей истории — истории страны-победителя. И с уверенностью смотреть в будущее.