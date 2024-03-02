Футболист Адамов назвал ничью с ЦСКА хорошим результатом для "Оренбурга"

В субботу оренбуржцы спаслись от поражения в игре против армейцев на четвертой минуте добавленного времени

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Ничья в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в матче против московского ЦСКА стала хорошим результатом для футболистов "Оренбурга". Такое мнение ТАСС высказал защитник "Оренбурга" Арсен Адамов.

Матч прошел в Москве и завершился со счетом 1:1. "Оренбург" сравнял счет на четвертой минуте компенсированного времени.

"Я считаю, что минимум на ничью мы наиграли, - сказал Адамов. - Мы хорошо играли, но и наш соперник тоже. Я думаю, что для нас ничья в Москве - это хороший результат, а учитывая, что это первая игра после сборов, итог достойный".

"Оренбург" занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре команда 10 марта примет калининградскую "Балтику".